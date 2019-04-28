دراسة حديثة تؤكد أنه بمقدور الأطفال الحكم على الكبار

هناك الكثير من الأشياء المغرية التي لا تقاوم مثل وجه طفل صغير: الأنف الصغير ، والعينان البريئتان ، واللذة المصاحبة للخدود، لكن وعلى الرغم من تفكيرنا الدائم في وجه الأطفال إلا إنهم لا يفكرون في وجهنا تقريبًا، فقد لا يقول الأطفال ذلك، ولكن بحلول الوقت الذي لا يتجاوز عمرهم الثالثة، فإنهم يكونون نظرة جيدة عنك في اللحظة التي يقابلونك فيها- ويصدرون أحكامًا على ما يرونه.

وقد لا يكون من المفاجئ أن يتطلع هؤلاء الأطفال- مثلهم مثل كل البشر- إلى الوجوه أولاً، بحثًا عن دلائل اللطف والقبول بل وكفاءة الأشخاص الجدد، ولكن وفقا لدراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين من جامعة هارفارد ونشرت في مجلة علم النفس التنموي "Developmental Psychology"، فإن ملاحظة الاطفال للوجوه واصدار احكاما عليها يبدأ في وقت مبكر وهو أكثر دقة بكثير مما يعتقد الكثير من الناس.

وقال عالم النفس ماهزارين باناجي ، وهو باحث مشارك في الدراسة: "لدينا فكرة مضللة حول الأطفال بأنهم مجرد أوعية فارغة تتدفق فيها الثقافة ببطء أثناء نضوجهم بينما يوضح هذا البحث أن تصورات الأطفال واحكامهم، على الرغم من عدم دقة تلك الأحكام ، قد تظهر مبكرًا".

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في الجزء الأول من دراسة مكونة من أربعة أجزاء، جمع الباحثون مجموعة من 99 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عامًا (متوسط العمر 6سنوات) وعُرضت عليهم جميعا مجموعة من الصور لوجه ذكر تم التلاعب به بالكمبيوتر ليبدو إما جديرًا بالثقة أو غير جدير بالثقة (تعبيرًا مريحًا والذي يتميز بعيون عريضة وذات حدق شديد) أو مهيمناً أو خاضعًا (وجها باهتا وشفتين صغيرتين مقابل حواجب مرتفعة قليلاً وفم منخفض إلى حد ما).

وشاهد الأطفال الوجوه على شاشة الكمبيوتر وطُلب منهم الإشارة إلى الوجوه "اللطيفة" أو المتوسطة وبشكل عام تقريبًا ، قام الأطفال باختيار وصف "اللطف" للوجوه الجديرة بالثقة و"الوسط " للوجوه الأخرى ، وحتى في سن الثالثة ، اختار 84٪ من الأطفال بهذه الطريقة ، مع ارتفاع النسبة إلى 97٪ بين الأطفال الأكبر سنا.

أصبحت النتائج أكثر دقة عندما سُئل الأطفال عن السلوكيات التي يمكنهم استنتاجها من الوجوه في الصور، وبينما كافح الأطفال الأصغر سناً مع هذا الجزء ، الا ان اختار الأطفال الوجه المريح، أو المتوسط ، على سبيل المثال ، كأحد الاشخاص ذوات السلوكيات السليمة، وفي سن الخامسة ، تعامل الأطفال مع هذه المفاهيم بشكل أفضل، مما وصلت نسبة الروابط الصحيحة بين الوجه والسلوك حوالي 75 ٪.

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كانت الدراسة الثانية متطابقة بشكل أساسي مع الدراسة الأولى ، فيما عدا أنه تم التلاعب بصور الوجوه بحيث كانت الاختلافات في التعبيرات أكثر ذكاءً ، وأصعب من الناحية النظرية على الأقل في القراءة. لكن الأطفال قرأوهم كما قرأوها في الدراسة السابقة.

في الدراسة الثالثة ، عُرض على الأطفال صوراً للوجوه الأكثر تطرفًا وأقل هيمنة أو الجديرة بالثقة أو غير الجديرة بالثقة ، وتم إعطاؤهم مجموعة مختارة من الصور من الأشياء المرغوبة مثل الحلوى والموز والشوكولاته ثم عرضوا الوجوه وقالوا: "إذا كان لديك حلوى واحدة او شيكولاتة واحدة فمن ستعطيها له؟".

عموما ، اختار 68 ٪ من الأطفال الوجوه الجديرة بالثقة ، وكتب الباحثون: "يبدو أن فعل تقديم الهدايا إلى الوجوه الأكثر جمالًا ... يظهر في سن الخامسة ، ولكن ليس قبل ذلك"، حيث أوضحت الدراسة أن الأطفال يتسمون بالتمييز إنهم يتخذون القرارات بسرعة ويتصرفون وفقًا لذلك - ويتحسنون مع تقدمهم في العمر.

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