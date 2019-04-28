شكرا لقرائتكم خبر عن «مصل فيتامينات» متوفر بالمطبخ ونلقيه بـ«الزبالة».. نصيحة مهمة من الخضيري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في المسرطنات، بشرب الماء المتجمع فوق طبقة الزبادي (أو الطبقة التي تطفو فوق اللبن الرائب)، مشيراً إلى أن مصل اللبن أو ماء اللبن غني بالفيتامينات (ومنها فيتامين ب٢) والهرمونات المفيدة للهضم ومهم لتقوية العضام ويحوي إنزيمات وهرمونات هامة ومفيدة للجسم وللجلد حيث الترطيب والنضارة للبشرة.

وأضاف الخضيري أن من فوائد البكتريا الموجودة في الزبادي واللبن تنشيط المناعة، والوقاية من بعض أنواع السرطانات، وهذا ما أثبته العالم الحاصل على نوبل Mechnikov.

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ويُعدّ مصلُ اللبن بمثابة إكسير الصحة والجمال، حيث إنه يحارب الشيخوخة ويساعد على التمتع بالرشاقة، كما أنه يقوي جهاز المناعة فضلاً عن أنه يسهم في الشعور بالسعادة.

وقالت مجلة “إيلي” الألمانية المعنية بشؤون الصحة إن مصل اللبن يسهم بجانب ممارسة الرياضة في التخلص من بضع الكيلوجرامات؛ حيث إنه قليل الدسم؛ إذ يتكون 94% منه من الماء. أما مكوناته الأخرى فهي الفيتامينات والمعادن والبكتيريا البروبيوتيكية المهمة والعناصر النادرة، مثل فيتامين “ب” و”ج” و”ه” والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والحديد.

وبالإضافة إلى ذلك، يعزز مصل اللبن عملية الأيض وحرق الدهون ويساعد على بناء كتلة العضلات بفضل احتوائه على نسبة عالية من الأحماض الأمينية. ورغم كل هذه الفوائد فإن معظم الناس يتخلصون منه في القمامة.