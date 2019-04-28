شكرا لقرائتكم خبر عن يخفّف عسر الهضم ويقلّل الصلع.. فوائد رائعة لـ«زيت دوّار الشمس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يمتاز زيت دوّار الشمس بأنه الأغنى بين الزيوت في محتواه من فيتامين “إي”، والذي يعتبر من مضادات الأكسدة الضرورية للتمتع ببشرة صافية وحيوية وشعر ناعم وقوي.

كما يمتاز هذا الزيت النباتي بكمية دهون “أوميغا 6” التي يوفرها مقارنة بغيره. ويمكنك قلي الأطعمة باستخدام زيت دوّار الشمس بأمان، لأنه لا يتحوّل إلى دخّان إلا عند درجة حرارة عالية جداً.

فوائد زيت دوّار الشمس: Advertisements

* زيت دوّار الشمس خيار مثالي لمكافحة حب الشباب.

* يساعد هذا الزيت على تنعيم البشرة وإصلاح خلايا الجلد التالفة لأنه غني بفيتامين “إي” و”أ”.

* إذا كنت تشكو من عسر الهضم زيت دوّار الشمس هو الأنسب لك.

* يوفّر زيت دوّار الشمس جرعة كبيرة الطاقة للجسم.

* يساعد زيت دوّار الشمس على تقليل تساقط الشعر والحد من الصلع.