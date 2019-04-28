علاج الصداع النصفى فى المنزل بطرق طبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعاني من الصداع النصفي بشكل مستمر، وتعانى من أعراضه التى تشمل: الخفقان، الغثيان، ألم فى الرأس، عدم وضوح الرؤية، الحساسية للضوء، والانزعاج من الأصوات والروائح، يمكنك تجربة مجموعة من الطرق الطبيعية والنصائح التى تساعد فى علاج الصداع النصفى فى المنزل، بحسب ما ذكر موقع "every day health".



علاج الصداع النصفى

وهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع الصداع من البدء وكذلك لتقليل تواتره وشدته ومدته، وفيما يلي بعض الطرق يمكنك من خلالها أن تكون قادراً على الحد من آلام الصداع النصفي وعلاجه.



علاج الصداع النصفى وضع جدول للنوم

علاج الصداع النصفىوضع جدول منتظم للنوم

يمكنك المساعدة فى منع الصداع النصفى من خلال جعل حياتك أكثر انتظاما، وخاصة فيما يتعلق بعاداتك فى النوم، حيث أن وضع جدول نوم منتظم مهم للغاية، لأن نوبات الصداع النصفى يمكن أن تحدث عندما يتوقع عقلك أن تكون نائما أو مستريحًا بشكل جيد لكنك لست كذلك.

قم بتحديد موعداً ثابتاَ للاستيقاظ والنوم، كما يجب أن تذهب إلى الفراش حتى لو لم تشعر بالتعب والإرهاق.

وفى إحدى الدراسات التى نُشرت فى يونيو 2017 فى مجلة Cephalalgia، وجد الباحثون أن البالغين الذين يعانون من الصداع النصفى أو الذين يعانون من فترات نوم قصيرة أو نوعية نوم سيئة يعانون من الصداع بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين عانوا من جودة نوم طبيعية.



النشاط ضمن نصائح علاج الصداع النصفى

كن نشيطاً

مرضى الصداع النصفى الذين يتلقون تمارين رياضية منتظمة يميلون إلى أن يكون لديهم نوبات أقل أو أقل حدة من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، لذا يجب أن تمارس التمارين الرياضية كل يوم لمدة 20 دقيقة على الأقل.

وعلى الرغم من أن السبب فى أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد فى تقليل أعراض الصداع النصفى غير مفهومة تمامًا، تشير مقالة نشرت فى ديسمبر 2015 فى مجلة Headache إلى أن الرياضة قد تحقق هذه النتيجة عن طريق تغيير مسارات الالتهاب العصبى فى الجسم، وكذلك بسبب آثار الرياضة الإيجابية على النفسية.

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علاج الصداع النصفى بتناول أطعمة معينة

اهتم بالأطعمة المفيدة لعلاج الصداع النصفى

هناك بعض العناصر الغذائية التى ثبت أنها مفيدة للصداع النصفى، ومن بينها الريبوفلافين (فيتامين ب) والمغنيسيوم والإنزيم المساعد Q10، والذى يمكن العثور عليه فى عيش الغراب والسبانخ والفاصوليا واللوز ولحم البقر والسردين.

بالإضافة إلى العناصر الغذائية المحددة المذكورة، تشير دراسة نشرت فى فبراير 2017 فى مجلة Pain Physician إلى أن الحصول على ما يكفى من البروبيوتيك فى نظامك الغذائى قد يسهم فى تحسين وظائف المخ وتقليل حدوث أعراض الصداع النصفى، يمكنك العثور على البروبيوتيك فى الأطعمة مثل اللبن والزبادى.



اعشاب لعلاج الصداع النصفى

أعشاب لعلاج الصداع النصفى

ترتبط الكثير من الأعشاب بتهدئة الجسم، ويمكن أن تكون فعالة للغاية فى علاج الصداع النصفى، حيث إنها تقلل من الإجهاد، وبالنسبة لمعظم الناس، يعد الإجهاد أحد مسببات الصداع النصفى، ومن بين هذه الأعشاب المهدئة: النعناع والبابونج واللافندر، كما يمكن استخدامها كزيوت تدلك بها رأسك.



النوم فى مكان مظلم لعلاج الصداع النصفى

النوم فى مكان مظلم وهادئ

الاستلقاء فى مكان مظلم وبارد وهادئ هو أمر من المحتمل أن تفعله على أى حال، حيث أن الأنوار تؤذى عينيك والأصوات تؤذى أذنيك، لكن التحكم فى بيئتك بهذه الطريقة قد يكون الخطوة الأكثر فائدة التى يمكنك اتخاذها، بخلاف تناول الدواء، لتقليل تأثير أعراض الصداع النصفي.