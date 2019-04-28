شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار قلة النوم على المدى الطويل خطيرة منها النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلة النوم من المشاكل الشائعة التى تصيب كثير من الناس، وبالطبع تؤثر على الصحة بشكل خطير، فإذا لم نحصل على 8 ساعات من النوم كل ليلة، فقد يكون التأثير على صحتنا مدمرا على المدى الطويل، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار قلة النوم على صحة الجسم على المدى الطويل، بحسب ما ذكر موقع منظمةsleep health solution الأمريكية.



اضرار قلة النوم

أضرار قلة النوم

ارتبط نقص النوم المستمر ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسمنة ومرض السكري والاكتئاب والقلق وانخفاض وظائف المخ وفقدان الذاكرة وضعف الجهاز المناعي وانخفاض معدلات الخصوبة والاضطرابات النفسية.

ارتفاع ضغط الدم

الحصول على أقل من 5 إلى 6 ساعات من النوم في الليلة يرتبط بارتفاع في ضغط الدم، لأن النوم يساعد أجسامنا على تنظيم الهرمونات التي تسبب الإجهاد، لذا فإن قلة الراحة يمكن أن تزيد من تأثيرات الإجهاد على الجسم، وقد ارتبط الحرمان من النوم على المدى الطويل بزيادة ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب والالتهابات.

النوبة القلبية والسكتة الدماغية

يتسبب نقص النوم في حدوث مشكلات خطيرة فى القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويعتقد الأطباء والباحثون أن السبب في ذلك هو أن قلة النوم قد تؤدي إلى تعطيل أجزاء الدماغ التي تتحكم في الدورة الدموية أو تسبب الالتهاب الذي يجعل نمو جلطة الدم أكثر احتمالًا.



اضرار قلة النوم ما هى

زيادة الوزن والسمنة

وتشمل آثار مشاكل النوم المستمرة زيادة سريعة في الوزن، حيث يرتبط قلة النوم بارتفاع الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، والقلق الناتج عن ذلك الإجهاد والإحباط غالبا ما يسهم في مشكلة الأكل العاطفي أو تناول الطعام بشكل مفرط لتحسين الحالة النفسية، كما يتم إنتاج هرمون آخر يسمى الجريلين في المعدة وقد ارتبط بالحرمان من النوم لمدة طويلة؛ فائض من الجريلين يمكن أن يجعل الناس يشعرون أكثر بالجوع.

وبمرور الوقت ، يؤثر الحرمان من النوم سلبًا على التمثيل الغذائى للجسم، وتعتبر السمنة أحد عوامل الخطر المعروفة للأرق.

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مرض السكري

الحصول على ما يصل إلى 5 ساعات من النوم في الليل لا يزال غير كاف، حيث أظهرت الأبحاث أن قلة النوم قد يعطل طريقة الجسم لمعالجة الجلوكوز التي تستخدمها الخلايا للوقود وكمية الأنسولين التي ينتجها الجسم، هذا هو السبب في أن قلة النوم يعتبر عامل خطر كبير في تطوير مرض السكري من النوع الثانى.

الاكتئاب

يشعر معظم الناس بالإزعاج إذا لم يكن لديهم نوما جيداً ليلاً ، لكن الحرمان من النوم على المدى الطويل مرتبط بالاكتئاب السريري وفقدان الدافع بشكل عام، وعلى النقيض من ذلك، غالبًا ما يكون للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب جداول نوم غير منتظمة، حيث أنه غالباً ما توجد مستويات منخفضة من الميلاتونين أو هرمون النوم في الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

يمكن أن تكون نوبات القلق والذعر رد فعل شائع للأشخاص الذين يعانون من نقص النوم المزمن؛ لقد أظهروا أن لديهم قدرة أقل على تحمل الضغوطات اليومية المعتدلة.



اضرار قلة النوم

يؤثر على وظيفة الدماغ

بعد ليلة واحدة من اضطرابات النوم نعانى من الضبابية فى التفكير والتعب وسوء المزاج وقلة التركيز، وعندما يكون الدماغ غير قادر على الراحة الكافية على مدى فترة زمنية أطول، يمكن أن تنخفض وظائف الدماغ بشكل كبير، حيث يؤثر على مهاراتنا في حل المشكلات والقدرة على تنظيم عواطفنا واتخاذ القرارات.

فقدان الذاكرة

يعتقد العديد من العلماء أن النوم مهم لإعطاء الدماغ وقتًا لتنظيم نفسه، وعلى وجه التحديد، لنقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، وتظهر الدراسات تحسنا في الذاكرة بعد ليلة واحدة فقط من النوم الجيد ولفترة كافية.

ضعف المناعة

الجهاز المناعي يعمل بشكل أفضل عندما نحصل على نوم كافٍ، قلة النوم على المدى الطويل تسبب مستويات عالية من التوتر، ويجعلك أكثر عرضة للفيروسات ونزلات البرد والأنفلونزا الشائعة.