فوائد الخرشوف منها تحسين الهضم والوقاية من السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرشوف من أفضل الخضراوات التى تحتوى على كافة العناصر الغذائية اللازمة، ويمكن تناوله كما هو أو طهيه على البخار أو غليه، أو كسلطة أو طبق جانبى أو ووجبة خفيفة صحية، من خلال هذا التقرير نتعرف على فوائد الخرشوف، بحسب ما ذكر موقع " womens health mag".



الخرشوف

فوائد الخرشوفغنى بكافة العناصر الغذائية

يحتوى الخرشوف على عدد من العناصر الغذائية الهامة، مثل: فيتامين ج، وفيتامين أ، والحديد، وكذلك البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، البروتين، والألياف.

الخرشوف غنى بالبروتين

يقدم الخرشوف نسبة وفيرة من البروتين بشكل أكبر من العديد من الخضراوات الأخرى بمعدل 3.5 جرام من البروتين لكل وجبة، وقد وجدت الأبحاث التي أجرتها مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن أولئك الذين يستهلكون نسبة أعلى من البروتين النباتي لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بمن يستهلكون البروتين الحيوانى.



تحسين الهضم من فوائد الخرشوف

تحسين الهضم

الخرشوف غنى بالألياف التى تساعد على تحريك الهضم وتحافظ على شعورك بالشبع، وتقدم أيضًا المزيد من الفوائد الأخرى على المدى البعيد مثل انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يحتوي نصف كوب من الخرشوف على حوالى 7 جرامات من الألياف، أو أكثر من ربع الكمية الموصى بها للنساء وحوالى خمس الكمية الموصى بها للرجال.

الحفاظ على صحة الأمعاء

الخرشوف مليء بالإينولين، وهو شكل فريد من الألياف المعروفة للمساعدة في منع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، وتعزيز امتصاص المعادن مثل الكالسيوم، وتعزيز نظام المناعة لديك.

ووفقاً لدراسة أجرتها المجلة البريطانية للتغذية، يعمل الإينولين أيضاً كبكتريا نافعة للجهاز الهضمى، تساعد جسمك على الحفاظ على أمعاء صحية.

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فوائد الخرشوف منها الوقاية من السرطان

يعزز الجهاز المناعى

عصير البرتقال ليس هو الشيء الوحيد الذي يساعدك في منعك من الإصابة بنزلة برد، حيث صنفت مجلة الزراعة والكيمياء الغذائية الخرشوف في قائمة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

الخرشوف به نسبة عالية من البوليفينول

الخرشوف غني بالبوليفينول بشكل طبيعي، وهو أحد مضادات الأكسدة الذي يمكنه إصلاح الخلايا التالفة التي تضعف وظيفة المناعة لديك وتساعد في الحماية من الأمراض.



الخرشوف

يساعد فى علاج الحساسية

اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات، مثل الخرشوف، لديه القدرة على منع الالتهابات، والخرشوف مصدر ممتاز للفولات، وهو فيتامين ب الذي وجد الباحثون أنه من المحتمل أن يكون مفيدًا في الحد من الالتهابات التي تسبب الحساسية والربو، كما إنه مهم أيضًا أثناء الحمل.

خفض الدهون في الجسم

وجدت دراسة حديثة أن الخرشوف مفيد بالتأكيد في الحفاظ على وزن صحي للجسم، حيث يحتوي الخرشوف على حوالي 25 سعرة حرارية، لذا يمكن إدراجه فى نظام غذائى لإنقاص الوزن.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يساعد الحد من الالتهابات أيضًا في تقليل احتمالية نمو خلايا السرطان، وقد ثبت أن الخرشوف يساعد في محاربة عدد من أنواع السرطان، فمحتواها من الفلافونويد يساعد في قتل خلايا سرطان البنكرياس، ونظرًا لأن الخرشوف من بين أعلى مصادر مادة فلافونويد أبيجينين (نوع من المغذيات النباتية) ، فيمكنها المساعدة في مكافحة سرطان الثدي أيضًا، وفقًا لمجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية.