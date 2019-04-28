انت الان تتابع موضوع فوائد العرجون القديم .. واشكاله بالصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

لقد تكرر اسم “العرجون القديم” كثيرا بشكل واضح على صفحات التواصل الإجتماعي وفي برامج التغذية المعروفة ولدي المواقع التي تهتم بتغذية الجسم والصحة العامة لجميع الفئات العمرية ، يمكننا تعريف العرجون القديم بأنه عبارة عن فطر يتم زراعته فهو مصنف ضمن النباتات ، كما انه يشبه في شكله فطر عيش الغراب ، ويدخل ذلك الفطر في صناعة العديد من الأغذية المعلبة المختلف وبعض الماكولا الشهيرة ، بالإضافة إلى كل ذلك يمكن طهي العرجون القديم بأكثر من طريقة فيمكن عمله مطبوخ او بشوربة صحية أو يمكننا شويه.

زراعة العرجون القديم

يتم زراعة العجون القديم او ينبت بشكل عام في الأراضي والصحاري الرميلة ، لذلك يت زراعته بشكل كبي رفي دول الخليج العربي ودولة الإمارات ، للعرجون مسمي أخر وهو “العذق” ويعني ذلك المسمي العنقود الذي يحمل التمر أو البلح ، ولذلك يعتبروه العرب من النخل ، كما يتم زراعته أيضا في الأماكن والأراضي الطينية التي تقرب من السهول في الجبال ، ويتم جني وظهور ذلك الفطر بشكل كبير في شهر مارس من كل عام.

اما بالنسبة لشكل العرجون القديم فهو يتميز بلونه الأبيض ، كما انه يحتول على جزء كبير من الأعلي يشبه رأس المطرقة وتكون بالوون البني الفاتح وهي رأس العرجون القديم ، يكثر إنبات وكمية ذلك الفطر في الاراضي كلما أشتد السيل والمطر.

ما هي أنواع الفطر المعروفة

يوجد أربع انواع من الفطر لكل نوع منهم استخدمات مختلفة وفوائد أيضا ، ويمكننا توضيحهم من خلال الآتي :

_ النوع الأول “الفطر الأبيض” مثل عيش الغراب والعرجون القديم.

_ النوع الثاني “الفطر المحاري” ولذلك النوع ما يقرب من 32 فطر مختلفة ومن أشهرهم فطر محاري مبيض وفطر محاري محجب وفطر محاري ذو رائحة وفطر محاري فلوريدا وفطر محاري ليفي وفطر محاري صباري وفطر محاري سلموني وفطر محاري بنفسجي وفطر محاري لاذع وفطر محاري الدرنة الملكية وغيرهم الكثير من الأنواع الأخرى.

_ النوع الثالث “فطر شيفتاكي” ويتم زراعته في دول شرق آسيا.

Advertisements

_ النوع الرابع “فطر مايتاكي” ويتم زراعة تلك النوعية في دولة الصين.

فوائد العرجون القديم

_ للعرجون القديم العديد من الفوائد ، يمكننا توضيحها بشكل تفصيلي من خلال الآتي :

_ يحتوي العرجون القديم على نسبة كبيرة من البروتين اللازم لبناء الجسم ، حيث تصل نسبة البروتين فيه إلى 50% ، لذلك يدخل في صناعة الكثير من المنشطات الغذائية ، كما أنه يعتبر من الفواتح المعروفة للشهية للكبار أو الأطفال.

_ للعرجون القديم دور كبير في تسهيل الهضم بالجهاز الهضمي والمعدة وعلاج مشكلة الإمساك ، كما أنه يساهم في علاج ضغط الدم المرتفع ، كما أنه يعمل على خفض نسبة الكولستيرول الموجود في الجسم.

_ يعتبر العرجون من أفضل المأكولات المستخدمة في تقليل الوزن والتخلص من السمنة المفرطة بالجسم ، كما أنه يعمل على وقاية الجسم من مرض السرطان.

_ يساعد تناول العرجون القديم على معالجة الكثير من القصور الموجودة في الجسم مثل قلة نسبة فيتامين د في الجسم ، بالإضافة إلى دوره في تخفيف الالام الكبد.

_ يعمل تناول العرجون القديم على معالجة مشاكل القلب ، حيث أنه يعمل على تقويته ، كما أنه يساعد على تقليل نسبة السكر في الدم ، لذلك ينصح الأطباء بإدخاله في النظام الغذائي لمرضى السكر.

_ يعالج العرجون القديم الالام والتهابات المفاصل وذلك من خلال مده بنسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعمل على تقوية العظام وإكسابها مرونة ، كما يستخدم ذلك العرجون لمكافحة الجراثيم التي تدخل الجسم.

طريقة تحضير العرجون القديم

يمكن طهي العرجون القديم بأكثر من طريقة ووصفة مميزة من خلال تحضير تلك المكونات وهي (بصلتان مقطع أو مفرومة – كوب ونصف من العرجون المقطع – حبتان من الفلفل – مقدار كوبان من الدجاج المقطع لقطع صغيرة – كوبان من الماء – ملعقة ملح – ملعقة فلفل أسود – زيت نباتي).

يتم طهي تلك المكونات من خلال سلق الدجاج مع العرجون في الماء لمدة 20 دقيقة ، ومن بعد ذلك يتم تصفيتهم ويتم تشويحهم على نار متوسطة مع البصل والتوابل وتركهم ينضجوا على النار لمدة ربع ساعة ، ومن بعد ذلك يتم وضعهم على تطبيق التقديم ، ويمكننا استخدام شوربة العروض مع الدجاج في عمل الكثير من المأكولات الأخرى.