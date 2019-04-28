دراسة تكشّف تأثير ممارسة الرياضة ليلًا على النوم والنظام الغذائي

يُعتبر ممارسة التمارين الرياضية، شيئًا إيجابيًا وصحيًا، ولكن ما هي الفترة الأنسب لممارسة هذه التمارين؟، وهل ممارسة الرياضة مساء تؤثر بشكل سلبي على نوم الإنسان ونظامه الغذائي؟ دراسة متخصص تجيب على هذه الأسئلة.

وأظهرت دراسة حديثة، أعدها باحثون أستراليون، أن ممارسة التمارين الرياضية مساءً تؤثر على الشهية، وتوصل القائمون على هذه الدراسة إلى أن من يمارس الرياضة ليلًا يأكل أقل، بحسب ما ذكر موقع "فوكوس" الألماني.

وشارك في الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "'Experimental Physiology"، أحد عشر رجلًا قاموا بتدريبات رياضية مكثفة في فترات متقطعة لمدة 30 دقيقة في الصباح وبعد الظهر وفي المساء، ويبلغ المشاركون في هذه الدراسة في المتوسط، 49 عامًا، ويعانون من السمنة وغير مدخنين وليسوا نشيطين للغاية، بالإضافة إلى ذلك لم يكونوا يعانون من قبل من أي اضطرابات في النوم أو اضطرابات أيضًا، كما جاء في موقع "فيت فور فان" الألماني.

وقام المشاركون بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة، خلال ثلاثة أيام، إما في الصباح بين الساعة الـ6 والساعة الـ7، أو في فترة ما بعد الظهر بين الـ2 والـ4، أو في وقت مبكر من المساء بين الساعة الـ7 والـ8، وخلال الأيام الثلاثة التالية، فقد تم اختيار وقت آخر للتمارين الرياضية، وكذلك في الأيام الثلاثة الأخيرة تم تغيير وقت التمارين أيضًا، أما الحصة التدريبية فكانت تتكون من العدو لمدة 60 ثانية على دراجات ثابتة تليها 4 دقائق استراحة، بعدها يكرر المشارك نفس التمارين خمس مرات مع الاستراحة لمدة نصف ساعة.

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ومن أجل التحقق من آثار هذه التدريبات الرياضية المكثفة على النوم، تمت مراقبة مراحل النوم بجهازي قياس عند المشاركين بمنازلهم، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة مساءً ليس لها أي تأثير على جودة النوم بتاتًا، بالإضافة إلى ذلك أُخذت عينات من دم المشاركين قبل وبعد التدريب لقياس قيمة الهرمونات مثل الغريلين التي تؤثر على الشهية، وأظهرت النتائج بوضوح، أن التدريب بعد الظهيرة وفي المساء يُخفض من هرمون الغريلين المنشط للجوع، أي أن ممارسة الرياضة مساءً تقلل من شهيته.

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