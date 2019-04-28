طريقة تحضير بسكويت الفستق الحلبي والهيل

مقادير

- الزبدة : 10 ملاعق كبيرة

- هيل : ملعقتان كبيرتان (مجروش)

- طحين : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- فستق حلبي : نصف كوب (غير محمص ومطحون)

طريقة تحضير 1. ضعي الزبدة مع الهيل المجروش في قدر غير لاصق على نار متوسطة وحركي حتى تذوب الزبدة لمدة 6-8 دقائق تقريباً. 2. اتركي الخليط ليبرد لمدة 15 دقيقة. 3. اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر في وعاء. 4. اخفقي مزيج الزبدة والهيل مع السكر بالخفاقة الكهريائية على سرعة عالية لمدة دقيقتين. 5. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي. 6. أضيفي خليط الطحين واخفقي حتى تمتزج المكونات. 7. أضيفي الفستق الحلبي المطحون واخلطي حتى تتكون عجينة طرية. 8. اقسمي العجين نصفين على شكل رولات وغطيها بورق البلاستيك وأدخليها للفريزر مدة 15 دقيقة. 9. أخرجي العجينة من الفريزر وقطعيها دوائر بسماكة ½ انش وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة بشكل متباعد. 10. أدخلي الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج البسكويت. 11. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم قدميها دافئة أو باردة. 1. ضعي الزبدة مع الهيل المجروش في قدر غير لاصق على نار متوسطة وحركي حتى تذوب الزبدة لمدة 6-8 دقائق تقريباً. Advertisements 2. اتركي الخليط ليبرد لمدة 15 دقيقة. 3. اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر في وعاء. 4. اخفقي مزيج الزبدة والهيل مع السكر بالخفاقة الكهريائية على سرعة عالية لمدة دقيقتين. 5. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي. 6. أضيفي خليط الطحين واخفقي حتى تمتزج المكونات. 7. أضيفي الفستق الحلبي المطحون واخلطي حتى تتكون عجينة طرية. 8. اقسمي العجين نصفين على شكل رولات وغطيها بورق البلاستيك وأدخليها للفريزر مدة 15 دقيقة. 9. أخرجي العجينة من الفريزر وقطعيها دوائر بسماكة ½ انش وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة بشكل متباعد. 10. أدخلي الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج البسكويت. 11. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم قدميها دافئة أو باردة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير كيك الهيل بالفستق الحلبي تعرفى على طريقة إعداد وتحضير كيكة الفستق بالنوتيلا

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