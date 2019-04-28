طريقة تحضير سلطة خضراء للرجيم



مقادير

- خس : 2 كوب (مفروم خشن)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- الجرجير : ربع كوب (مفروم خشن)

- النعناع : ربع كوب (مفروم)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- الكرفس : عود (مفروم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير 1. اخلطي الخس والبقدونس والجرجير والنعنع والفلفل الأخضر والكرفس والبصل الأخضر المفروم في وعاء. 2. اخلطي عصير الليمون مع الزيت والخل والملح. Advertisements 3. وزعي خليط عصير الليمون فوق الخضار واخلطي وقدميها فوراً إلى جانب الدجاج أو اللحم حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: فوائد النعناع على صحة الجسم كثيرة أبرزها الوقاية من السرطان طريقة إعداد وتحضيرتشيز كيك بنكهة النعناع الطازج

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