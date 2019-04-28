اعراض التهاب العين منها الاحمرار والزغللة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب العين واحد من أكثر المشاكل الصحية التى تتعرض لها العين قد يكون ذلك بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو نتيجة الافراط فى ارتداء العدسات اللاصقة ، وهى عبارة عن حرق والتهاب شديد فى العين، ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن أعراض التهاب العين هى:

التهاب أعراض التهاب العين

أعراض التهاب العين 1: الشعور بألم شديد فى العين وعدم القدرة على التعامل والرؤية بشكل طبيعي. 2:احمرار شديد فى العين. 3: الحكة المستمرة فى العين. 4:ينزعج المريض ويشعر دائما بوجود شوائب وأتربة فى العين. 5: انتفاخ شديد فى الجفن. 6: زغللة وعدم وضوح الرؤية. 7: كثرة الدموع باستمرار. Advertisements وهناك أسباب مختلفة للإصابة بالتهاب العين منها الأتربة والغبار الذى تتعرض لها العين أو نتيجة ارتداء العدسات اللاصقة أو التهاب قنوات الدموع والالتهابات البكتيرية التى تتعرض لها العين. وهناك بعض النصائح للاهتمام بالعين وتجنب الالتهابات المتكررة ومنها:

العين نصائح لتجنب التهاب العين

نصائح لتجنب التهاب العين 1:الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار قبل وضع قطرة العيون أو العدسات اللاصقة. 2:تجنب وضع أى مستحضرات تجميل خاصة بالعين. 3: فى حالة إصابتك بالتهاب العين يجب تعقيم الملابس قبل ارتدائها لتجنب الالتهابات. 4: الابتعاد عن المياه الملوثة والتأكد من غسل العين بمياه نظيفة. 5:تجنب تناول الاطعمة الحارة التى تؤثر على العين وتزيد الالتهاب. 6: الابتعاد عن التدخين او التواجد فى أماكن بها مدخنين.

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