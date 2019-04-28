أسباب السلوليت ونصائح لعلاجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر السلوليت من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون حيث يؤثر على الأرداف والفخدين وبعض المناطق الأخرى وهو من الأمراض الجلدية التى تتشكل على البشرة وتكون مجعدة بشكل مبالغ فيه. ووفقا لما ذكره موقع mayoclinicفإن أسباب السليوليت كالتالى: أسباب السلوليت أسباب السلوليت

السلوليت 1: قد يكون السلوليت بسبب العوامل الوراثية والجينات التى تسبب ذلك، أى إصابة أحد أفراد العائلة بالسلوليت. 2: سوء التغذية ، نتيجة الإكثار من تناول المشروبات الكحولية مثل القهوة والكحول وعدم شرب المياه وتناول الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم. 3:اضطراب الهرمونات من أبرز الأسباب التى تؤدى لظهور السلوليت. Advertisements 4:حبوب منع الحمل تحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على ظهور السلوليت. 5:الوزن الزائد وتراكم الدهون يسبب ظهور السلوليت. وهناك بعض النصائح للتخلص من السلوليت ومنها:

سلوليت نصائح للتخلص من السلوليت فى وقت سريع

نصائح للتخلص من السلوليت فى وقت سريع 1: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تعمل على شد الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة. 2:استخدام الكريمات المرطبة التى تساعد على علاج السلوليت وتدليك المنطقة المصابة باستمرار. 3:اتباع نظام غذائى صحي يحتوى على الخضروات والفواكه وبعيدا عن الأطعمة الدهنية والتى تحتوى على الزيوت والمقليات واستبدالها بالخضروات والفواكه.

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