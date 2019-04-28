انت الان تتابع موضوع ارشادات استعمال ” قطرة بروزلين ” .. Prisoline والاحتياطات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يمكنك الآن من خلال دليل الأدوية أن تعرف كل ما يخص الدواء الخاص بالبريزولين Prisoline فستتعرف على كل من دواعى الاستعمال والجرعات المناسبة والأثار الجانبية ، فالبريزولين قطرة يتم استخدامها لمعالجة الحساسية الخاصة بالعين، فهي من أفضل القطرات والأدوية التي تستخدم للقضاء على الحساسية المتعلقة بالعيون كما أن تلك القطرة تعتبر من مضادات الإحتقان .

ما هو قطرة بريزولين Prisoline

بريزولين هي قطرة خاصة بالمضادات للإحتقان وتستخدم بعقيم العينين ومحو أثار الحساسية الموجودة بالعين ، وهي تتكون من مادة فينيرامين وهي المضادة للهيستامين وتعتبر مادة فعالة جدًا وتعمل على تمدد الشعيرات الدموية لكي تمنع النفاذية بالأوعية الدموية وهي أيضاً يتم استخدمها مع الكثير من الأشخاص الذين قد يعانون من وجود آثار لسعات خفيفة بالعينين أو يعانون من إضطرابات في الرؤية ومن يعاني من وجود آلام وصداع بمنطقة العين.

دواعي استعمال قطرة بريزولين

تستخدم قطرة بريزولين لعلاج الحالات الآتية :

-تستخدم قطرة بريزولين لعلاج مشكلة اتساع البؤبؤ بالعين علاج الحكة وأثار تورم العينين.

-يستخدم الدواء لعلاج الصداع الذي قد يصيب منطقة العين وكذلك يستخدم لمعالجة الاضطرابات الخاصة بالرؤية.

-يستخدم ذلك الدواء كمضاد لأعراض الحساسية واحتقان بالعين.

-يستخدم الدواء حتى يعمل على منع زيادة النفاذية بالأوعية الدموية.

-يستخدم ذلك الدواء لكي يساعد الأشخاص الذين يعانون من الإحساس بالنعاس والرغبة الشديدة في النوم.

-تستخدم القطرة بمعالجة التهابات الخاصة بالعين كما تعالج أيضاً الشعور باللسعات الخفيفة في العين.

-يستخدم هذا الدواء بغرض القضاء على آثار الحكة والاحمرار الشديد الناجم عن وجود الحساسية بفعل الوبر أو شعر الحيوانات أو كذلك حبوب اللقاح .

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الجرعة المناسبة عند استخدام دواء بريزولين

-تستخدم قطرة بريزولين وفق إرشادات وتعليمات الطبيب المعالج.

-عند إستخدام قطرة بريزولين نقوم بشد الجفن السفلي للعين بالاتجاه السفلي بعناية، ويليه يتم وضع نقطة واحدة أو اثنين داخل الجفن السفلي بالعين في اتجاه الأنف وكذلك نضع بالعين الأخرى مثل العين الأولى.

-يجب التأكد من آلية إحكام غلق القطرة بعناية كي لا تتلوث أو يخرج السائل منها.

-يجب أن يتم تعويض الجرعة بحالة نسيانها والحذر من حالة مضاعفتها.

الآثار الجانبية لقطرة دواء بريزولين

يستخدم دواء بريزولين كمضاد للاحتقان وتستخدم بتعقيم العينين ومحو أثار الحساسية المتواجدة بها، ولكنها أيضاً قد تتسبب بظهور بعض الأثار الجانبية مثل :

-من الممكن أن تتسبب قطرة بريزولين بإرتفاع ضغط الدم وكذلك احتمالية حدوث تغير كبير بنبضات القلب.

-من الممكن أن يتسبب الدواء بعد إستخدامه في الشعور بالأرق الشديد أو الغثيان مع وجود حالة من التعرق الشديد والشحوب بالوجه.

-من الممكن أن يتسبب الإستخدام لهذا الدواء بحدوث اتساع بالعينين أثناء مدة العلاج.

-من الممكن أن تتسبب القطرة من هذا الدواء في حدوث إصابة بحالة من تورم العينين مع وجود حكة، بالإضافة إلى كونه من الممكن أن يحدث تهيج بالعينين وبهذه الحالة يجب أن نسرع بالذهاب إلى طبيب متخصص.

-الدواء يمكن أن يتسبب في الشعور بصداع مع وجود اضطرابات بالرؤية مع حالة من الإحساس بالنعاس.

-يمكن يتسبب استخدام ذلك الدواء بالإصابة باحمرار في العينين .

-قد تحدث غشاوة بالأبصار بفترة قصيرة بعد استخدام دواء بريزولين PRISOLINE بالعين مباشرة، ويجب أن تمتنع عن قيادة السيارة أو استخدام أي آلات حتى تستعيد بشكل كامل الرؤية الواضحة.

موانع استخدام القطرة والاحتياطات اللازمة لدواء بريزولين

-يمنع إستخدام الدواء بعد 30 يومًا من فتح زجاجة القطرة.

-يمنع إستخدام تلك القطرة عن الأطفال الأقل من سن 6 أعوام.

-في حالة ظهور الالتهابات ووجود حالة من الإحمرار في العين أو ظهور اضطرابات بالرؤية فيجب التوجه إلى إستشارة الطبيب المعالج.

-في حالة الحمل أو الولادة يُنصح بالسعي لإستشارة الطبيب المختص قبل استخدام القطرة.

-في حال أن يتم استعمال القطرة بشكل غير منتظم (عند الحاجة فقط و ليس وفق جدول منتظم للجرعات)، فأن كمية المادة الفعالة التى قد تصل إلى مجرى الدم، تكون قليلة، و لا يتوقع معها حدوث أي أثار سلبية ضارة على كل من الجنين أو الرضيع .

-تجنب أي تلوث لطرف الزجاجة بأى مادة خارجة من افرازات العين أو الأصابع أو من أي مصدر اخر.

-يجب اأن تتوقف عن استعمال دواء بريزولين PRISOLINE للعين مع أول ظهور للعلامات الخاصة بـ أعراض الطفح الجلدى، أو أى أعراض أخرى لفرط الحساسية.

-إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة رخوة، لا تستخدم دواء بريزولين PRISOLINE للعين أثناء تواجد العدسات بعينيك، وانتظر 10 إلى 15 دقيقة بعد استخدام دواء بريزولين PRISOLINE للعين، قبل إرتداء عدساتك اللاصقة ثانية .

طريقة حفظ قطرة بريزولين

-يحفظ دواء بريزولين على بعد عن تناول أيدي الأطفال .

معلومات يجب العلم بها قبل البدء باستخدام بريزولين

لا تستخدم قطرة بريزولين PRISOLINE للعين في حالة:

-كنت تعلم أنك قد تعانى من اى رد فعل لأي من المكونات الخاصة بالقطرة .

-إذا كنت تعانى من حالة تدعى باسم الجلوكوما ضيقة الزاوية .

-إذا كنت تتناول مادة فورازوليدون ، أو تناولت مثبطات أوكسيديز، على سبيل المثال: فينيلزين، فى خلال الأيام الــ 14 السابقة.