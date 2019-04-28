معلومات قسطرة تقنية المثقاب الدائري ” الروتبليتر “

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تمكن الفريق الطبي المتخصص في مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحات القلب في الأحساء من من استخدام تقنية ” الروتبليتر “، أو المثقب الدائري ، في إجراء عملية قسطرة علاجية لمريض في عمر السبعين ، كان يعاني من تكلسات في جدار الشريان الرئيسي . وكانت العملية تحت قيادة الفريق الدكتور محمد الغامدي، بإشراف من المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور عبدالله غباشي.

آلية عمل المثقاب الدائري

كان الدكتور عبد الله عبد القادر مدير المركز قد أوضح مهمة المثقاب قائلا أنه يقوم بعمل حوالي 140 إلى 180 ألف دورة بالدقيقة عن طريق الاستعانة ب توربين هوائي لتفتيت جزيئات الكالسيوم المترسبة على الجدار الداخلي للشريان، يجعله عملية توسيع للشريان الرئيسي وتغيير شكله الى الشكل الذي يشبه الطبيعي بعد تركيب الدعامة عملية سهلة وبسيطة ..

وصرح عبد القادر ان مشكلة التكلسات داخل الشرايين التاجية تعتبر من أصعب العوائق التي تقف أمام دور البابون والدعامة ، ويرجع السبب في هذه الصعوبة إلى عدم قدرة البالون على التوسيع الكامل، وتتسبب التكلسات التي تترسب على جدار الشرايين إلى إعادة تشكيل الجزء الداخلي للشريان، إلى شكله القديم، بالرغم من استخدام بالونات عالية الضغط.

ماجعل هناك حاجة إلى استخدام المثقاب الدائري، الحل الأفضل والوحيد في بعض الحالات التي لا تستجيب استخدام البالون القاطع ، كما ذكر الدكتور عبد القادر أيضاً أن استخدام المثقاب الدائري”من التدخلات الطبية عالية الخطورة. والسبب في هذه الخطورة هو احتمالية اختراق المثقاب لجدار الشريان، ما يتطلب أن يكون الفريق الطبي العامل في قسطرة القلب، والدعم الجراحي على درجة عالية من الدقة و الكفاءة التدريبية

وأشار أن الهدف من هذه الإجراءات هي القضاء على الأمراض المستعصية، عن طريق اختيار التقنية العالمية بحرفية عالية جدا ، وتتناسب مع الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو علاج المريض من دون الجراحة، بين أهله وذويه على أرض الوطن .

كما أضاف الدكتور عبد القادر أن ذلك يأتي كجزء من سلسلة من التقنيات العالمية المدرجة في الخطة الإستراتيجية لمركز الأمير سلطان، والهدف منه هو توطين التقنية الطبية العالمية في المملكة .

وجدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، تمكن من تحقيق سلسلة من الانجازات الطبية خلال المرحلة السابقة كان من أهمها استخدام المنظار لإجراء عمليات صمامات القلب على مستوى الشرق الأوسط، وزراعة أول مضخة قلبية على مستوى المملكة.

معلومات عن عملية قسطرة القلب

إن قسطرة القلب (وتسمى أيضًا الكاثي القلبي أو تصوير الأوعية التاجية) هي إجراء تصوير جراحي يسمح لطبيبك “برؤية” كيف يتم تزويد قلبك بالأوعية الدموية. أثناء الاختبار ، يتم إدخال أنبوب طويل ضيق ، يسمى القسطرة ، في وعاء دموي في ذراعك أو ساقك وتوجيهه إلى قلبك بمساعدة جهاز أشعة سينية خاص. يتم حقن صبغة التباين من خلال القسطرة بحيث يمكن إنشاء مقاطع فيديو بالأشعة السينية للصمامات والشرايين التاجية .

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كيفية الاستعداد لعملية قسطرة القلب

_ سيحتاج معظم الناس إلى إجراء اختبارات دم وجهاز تخطيط كهربية القلب.

_ يمكنك ارتداء ما تريد إلى المستشفى.

_ اترك كل الأشياء الثمينة في المنزل. إذا كنت ترتدي أطقم الأسنان أو النظارات أو جهاز السمع بشكل طبيعي .

_ سيقوم طبيبك أو الممرض بإعطائك تعليمات محددة حول ما يمكنك وما لا يمكن أن تأكله أو تشربه قبل العملية.

_ أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها حاليا ، بما في ذلك المنتجات العشبية والمكملات الغذائية.

_ اسأل طبيبك عن الأدوية التي يجب أن تؤخذ في يوم القسطرة القلبية. قد يُطلب منك التوقف عن تناول بعض الأدوية ، مثل الكومادين لبضعة أيام قبل العملية.

_ إذا كنت تعاني من مرض السكري ، اسأل طبيبك عن كيفية ضبط عقاقير مرض السكري لديك في يوم الاختبار.

_ أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي شيء ، وخاصة اليود أو المحار أو صبغة الأشعة السينية أو المطاط أو المنتجات المطاطية (مثل القفازات المطاطية أو البالونات) أو الأدوية من نوع البنسلين.

_ قد تعود أو لا تعود إلى المنزل يوم إجراءك. اصطحب معك اغراض (مثل رداء وشبشب وفرشاة أسنان) لجعل إقامتك أكثر راحة. عندما تكون قادرًا على العودة إلى المنزل .

المدة التي تستغرقها عملية القسطرة القلبية

عادةً ما يستغرق إجراء إجراء عملية القسطرة القلبية حوالي 30 دقيقة (وأطول إذا خضعت للتدخل) ، لكن وقت الإعداد والشفاء يضيف عدة ساعات. خطط للوجود في المستشفى طوال اليوم لإجراء العملية.