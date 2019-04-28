فوائد الجوز للريادة من قوة الإرداة لدى متعبي الحميات الغذائية

أشارت أبحاث حديثة، إلى أن الجوز يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويعزز الشعور بالامتلاء، ووجدت دراسة أن تناول وجبة خفيفة صحية يعزز نشاط الدماغ للسيطرة على الشهية للطعام، وهذا يبشر أن الأشخاص سيكون لهم قدرة أكثر على التحكم في الشهية عند مواجهة الطعام غير الصحي، مضيفًا أنهم سيشعرون بجوع أقل بعد تناول الجوز.

وقالت معدة الدراسة، الدكتورة أوليفيا فار، من المركز الطبي بيث إسرائيل ديكونيس في بوسطن: "نحن نعلم أن الأشخاص قد شعروا بالامتلاء بعد تناول الجوز، ولكن الغريب في الأمر هو رؤية أدلة على تغير نشاط الدماغ عند تناوله، وبالتالي ما كان الناس يأكلون وكيف يشعرون بالجوع"، وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور كريستوس مانتزوروس: "عندما قام المشاركون بتناول الجوز، فجزء من أدمغتهم أضاءت، ونحن نعلم أن هذا الجزء هو الجزءالمرتبط بالشعور بالجوع أو الشبع".

وقامت الدراسه عند قيام الباحثين بدراسة تحليلية لـ10أشخاص يعانون من السمنة المفرطة على مدى دورتين، مدة كل منهما خمسة أيام، وخلال الجزء الأول من التجربة، تناول المشاركون شرابًا يحتوي على 48 غرامًا من الجوز يوميًا، وهي النسبة التي توصي بها الجمعية الأميركية لمرض السكري، وفي الدورة الثانية، استهلكت المجموعه الثانية شرابًا خاليًا من الجوز ولكن ولكن بنفس مزاق وتركيبة شراب المجموعة الأولى بالضبط، وكان ترتيب المشاركين لتناول هذه المشروبات عشوائيًا.

وفي اليوم الخامس لاستطلاع نتائج التجربة، كان لدى المشاركين مسح بالرنين المغناطيسي للدماغ، وفي نفس الوقت يتم عرض صورعليه لأنواع الطعام المحببة لهم مثل الهامبرغر والحلويات، وأشياء أخرى، مثل الزهور والصخور؛ ومنتجات أقل استساغة؛ كالخضرواوت.

وأظهرت النتائج أن المشاركين أظهروا نشاطًا أكبر في السيطرة على الشهية في الدماغ بعد تناول الجوز، وهذا يشير إلى أنهم سوف يظهروا التزامًا أكثر في حالة التعرض للأطعمة غير الصحية،كما أفاد المشاركون بأنهم شعروا بجوع أقل في الأيام التي شربوا فيها العصير المحتوي على الجوز.

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وأوضح الدكتور فار: "نحن لا نفكر في ما نأكله وطريقة تأثيره على الدماغ ونحن نعلم أن الأشخاص قد شعروا بالامتلاء بعد تناول الجوز، ولكن الغريب في الأمر هو رؤية أدلة على تغير نشاط الدماغ عند تناول الجوز، وبالتالي ما كان الناس يأكلون وكيف يشعرون بالجوع"، وقد نشرت نتائح البحث في مجلة السكري والبدانة والتمثيل الغذائي.

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