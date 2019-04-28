شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات فى جسمك تدل على أمراض.. منها رائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدوث أى تغير بالجسم أمر طبيعى يمكن علاجه، ولكن قد تكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض، ووفقا لما ذكره موقع health فإن هناك بعض التغيرات التى تدل على الإصابة بالأمراض ومنها:

- رائحة الفم الكريهة قد تعنى أنك تعانى مرض السكر

هناك الكثير من الأسباب وراء استمرار الرائحة الكريهة في فمك، حيث يمكن العثور على رائحة الفم الكريهة في مرض السكر وأمراض الكبد والارتجاع والاختلالات الهضمية في الأمعاء وعدم نظافة للأسنان.

ومن مضاعفات مرض السكر ، الحمض الكيتوني الذى يمكن أن يعطي رائحة نفسية ناتجة عن الإفراط في إنتاج الكيتونات فى الفم.

-العيون الصفراء يمكن أن تشير إلى أمراض الكبد

أحد العلامات الواضحة لمرض الكبد هو اصفرار بياض العينين ، مما يدل على اليرقان المبكر، حيث يتم استقلاب الكبد ويتراكم في الجسم ليحبس نفسه في الجلد.

-احمرار الوجه يمكن أن يعني ارتفاع ضغط الدم

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على الرغم من أنه أكثر شيوعًا مع تقدم العمر إلا أن مشكلات ضغط الدم تميل إلى الكشف عن نفسها أولاً في وجه الشخص، أو بشكل أكثر تحديدا على اللون في وجهك، فعندما يرتفع ضغط الدم ، يحاول الجسم خفضه من خلال توسيع الأوعية الدموية ، وهذا يعطي احمرارًا في الدم المترجم إلى لون أحمر متزايد.

-حب الشباب قد يشير إلى سوء النظام الغذائى

يمكن أن يكون حب الشباب بسبب الكثير من العوامل الداخلية والخارجية، و يمكن أن تكون بمثابة أسباب واضحة لنظام غذائي سئ ، أو تغييرات هرمونية، أو رد فعل على منتج جديد.

-انتفاخ العيون يمكن أن يشير إلى أمراض الكلى أو خمول الغدة الدرقية

على الرغم من أن العيون المنتفخة قد تعني أنك لم تحصل على قسط كافى من النوم، ولكنها قد تكون علامة على أمراض الكلى أو خمول الغدة الدرقية .

يمكن أن يؤدي مرض الكلى إلى فقدان البروتينات التي تحمل السوائل في الأوعية الدموية، مما يعمل على تسرب السوائل إلى الأنسجة ، وبالتالي تتخلص من انتفاخ العين.