شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت شخص "اوفر سينكنج" ٠٠ خطوات هتساعدك التوقف عن التفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التفكير المفرط يمكن أن يسبب القلق للشخص، فعندما تجد دماغك تدور حول قضية ما، حاول استخدام بعض النصائح التى تساعدك عن التوقف عن تلك الافكار.

الخطوة الأولى للتوقف عن القلق كلما لاحظت أنك تشعر بالتوتر أو القلق، تراجع عن تلك الأفكار، يجب عليك أيضا الاعتراف بأن هذه الأفكارغيرمثمرة، اسأل شخصًا آخرعن النقطة التي تفكر فيها وشاهد ما سيقوله، إذا كنت ترغب في الوصول إلى حل لتفكيرك، فقد يكون من الجيد أيضًا الذهاب إلى العلاج.

وفقًا لـ Healthline ، يمكن أن يساعد المعالج في تحديد الأسباب الأساسية التي تجعلك تفكر، أيضا جرب تمارين الدماغ العقلية قبل أن تبدأ يومك. إبقى إيجابي في كثيرمن الأحيان يبدأ الناس في التفكيرلأنهم خائفون من وقوع مكروه، يفكرون في كل الأشياء المحتملة التي يمكن أن تسوء.

بدلاً من ذلك، ابدأ في تصوير جميع الأشياء التي يمكن أن تسير على ما يرام والحفاظ على تلك الأفكار في مقدمة عقلك. اشغل تفكيرك عندما تبدأ في التفكير، استيقظ وقم بتغيير الأماكن، فتشير الدراسات إلى أن وجود وجهة نظر جديدة يمكن أن يكون كافيًا لإبعادك عن عملية تفكير غير مثمرة .

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يمكنك أيضًا محاولة صرف انتباه نفسك عن هواية جديدة مثل الجري أو الرقص أو الحياكة أو تعلم أداة لأن وجود نشاط محدد هو وسيلة جيدة لتوجيه طاقتك إلى شيء إيجابي.

توقف عن التفكير فى الأشياء للوصول إلى الكمال لا تسير الأمور وفقًا للخطة الموضوعة، وهذا مجرد شيء يجب أن يعتاد عليه الجميع، تبقي نفسك من التفكير في أن كل شيء يجب أن يكون مثاليا.

من الأهمية أن تجد الرضا في إحراز تقدم أكثر من كونها مثالية.

التفكير فى النهاية السعيدة الصلاة أو التأمل في نتيجة إيجابية ستمنع الأفكار السلبية، يمكن أن يساعدك تصور الهدف النهائي في تخفيف قلقك وإبقائك متحمسًا. . احط نفسك بأشخاص إيجابيين يمكن للأصدقاء والعائلة الإجابة عن كيفية التوقف عن التفكير، ابتعد عن الأصدقاء المقربين الذين يميلون إلى التفكير في الأشياء السلبية، وجدت دراسة استمرت 80 عامًا في جامعة هارفارد أن العلاقات الجيدة تبقي الناس سعداء وصحية.