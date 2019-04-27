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يعتبر الزنجبيل من الجذور المغذة والمليئة بالفوائد والمركبات الهامة ، وقد تم استخدام الزنجبيل على مدار آلاف السنين لعلاج مجموعة من الأمراض مثل عسر الهضم ونزلات البرد وآلام العضلات وتحسين وظائف المخ وغيرها من الأمراض ، والآن يستخدم البعض الزنجبيل كمكون رئيسي في المنتجات التي تساعد على نمو الشعر .

ومع انتشار الزنجبيل يتساءل البعض عما إذا كان هذا الجذر مفيد حقًا للعناية بالشعر ، والإجابة هي أن الزنجبيل ليس علاجًا لتساقط الشعر ، ولا يمكن أن يساعد وحده في إعادة نمو الشعر ولكن خصائص الزنجبيل الصحية تجعله مفيد للشعر ، ولمعرفة أهمية الزنجبيل للشعر تابع القراءة في السطور التالية .

فوائد زيت الزنجبيل للشعر

يزيد من الدورة الدموية في فروة الرأس

إن العناصر الغذائية التي تساعد على نمو الشعر تصل إلى فروة الرأس عن طريق نظام من الشعيرات والأوعية الدموية المنسوجة بإحكام في فروة الرأس ، وتحسن الدورة الدموية يساعد على ضمان حصول جريب الشعر على كمية وافرة من الدم مما يجعل الشعر ينمو بشكل صحي ، ويعتقد منذ زمن طويل أن الزنجيل يساعد على زيادة الدورة الدموية وتنشيطها مما يزيد من تدفق الدم في فروة الرأس وتنشيطها ، وهذا بدوره يساعد على تحسين وظيفة بصيلات الشعر ويجعل الشعر ينمو .

يساعد في مكافحة الجذور الحرة

يحتوي الزنجبيل على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية تسمى الجانجرول ، وهذه المادة تعمل على تحييد الجذور الحرة التي تضر بصيلات الشعر مما يؤدي لإبطاء نمو الشعر والتسبب في تكسره .

يحارب قشرة الشعر

يتميز الزنجبيل بخصائصه المطهرة التي تساعد في تهدئة وعلاج مشاكل فروة الرأس مثل القشرة التي يمكن أن تسبب الحكة وحك فروة الرأس وخدشها يمكن أن يؤدي لتلف الشعر وتكسره ، ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت الزنجبيل الأساسي إلى شامبو الشعر للاستفادة من خصائصه المضادة للقشرة .

يقلل من الالتهابات

يمكن استخدام الزنجبيل لعلاج التهابات فروة الرأس المختلفة والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر .

يغذي الشعر

إن الزنجبيل غني بالفيتامينات والمعادن وهي نفس المعادن الموجودة في الشعر مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور ، ويحتوي الزنجبيل أيضًا على أحماض دهنية تسبب لمعان الشعر ، ويمكنك استخدام قنع الزنجبيل لترطيب شعرك واستعادة لمعانه .

قناع الزنجبيل للشعر

مكونات القناع

إن صنع قناع الزنجبيل سهل وبسيط ولكنه يتصلب عدة مكونات خاصة سوف تحتاج إلى :

-زنجبيل طازج .

-زيت جوز الهند .

-مقشرة الخضروات .

-إناء .

-مصفاة .

-ملعقة وكرات قطن .

-قبعة الدش .

طريقة عمل القناع

لاستخراج العصارة من الزنجبيل يجب أولًا تقشيره وبشره ، ثم عصره ، في مصفاة ونقوم بوضع وعاء تحت المصفاة لتجميع السوائل من الزنجبيل ، ونقوم بالضغط على الزنجبيل جيدًا باستخدام ملعقة داخل المصفاة حتى نستخرج منه معظم العصير ، ويمكن الاحتفاظ بلب الزنجبيل الموجود في المصفاة لاستخدامه في شيء أخر .

نخلط كمية سخية من زيت جوز الهند مع العصير المستخرج من الزنجبيل ، ولكن يجب أن يكون كمية زيت جوز الهند أكبر من كمية الزنجبيل ، ونقوم بتحريكهما جيدًا حتى يتمزجوا معًا .

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يجب أن نضع ملعقتين أو ثلاثة من زيت جوز الهند مقابل ملعقة واحدة من الزنجبيل ، لأن الزنجبيل إذا كان أكثر من زيت جوز الهند فقد يسبب التهاب فروة الرأس .

إذا كان زيت جوز الهند صلب فيمكن وضعه على النار قليلًا حتى يذوب ولكن لا يجب أن نتركه يسخن ، فقط نضعه على نار خفيفة حتى يتحول من صلب إلى سائل ثم نرفعه من النار .

يمكن أن تضع مكونات إضافية لتعزيز نمو شعرك ولمعانه ، ومن بينن تلك المكونات :

الشاي الأخضر : يمكنك أن تضيف كوب من الشاي الأخضر إلى المزيج لأنه يساعد في تحفيز نمو الشعر .

عصير البصل : يمكن صر البصل وإضافة عصيره إلى المزيج لأنه يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه .

الثوم : يمكن إضافة بعض فصوص الثوم المقشرة إلى الخليط لأنه يحز نمو الشعر .

طريقة استخدام القناع على الشعر

يجب أولًا أن تجرب كمية من قناع الزنجبيل على يديك قبل وضعه على فروة الرأس ، كما يجب اختباره على مساحة صغيرة من فروة الرأس أولًا ، قبل تطبيقه على فروة الرأس بأكمله ثم ننتظر حوالي 30 دقيقة ونتحقق من المنطقة ، فإذا لاحظت حدوث تهيج أو احمرار في المنطقة فلا تستخدم القناع على فروة الرأس لأنها قد تكون حساسة للزنجبيل .

بعد إجراء الاختبار نقوم بتوزيع الزنجبيل على فروة الرأس بالكامل باستخدام كرات القطن .

بعد توزيع الزيت على الرأس بالكامل نقوم بتدليك فروة الرأس لمدة 3 دقائق باستخدام أطراف الأصابع وبحركات دائرية صغيرة ، وحاول ألا تكشط فروة الرأس ، لأن الزنجبيل قد يؤذي فروة الرأس المكشوطة .

ضع قبعة الدش على رأسك بعد الانتهاء ، وتأكد أنها تغطي جميع الشعر ، وإلا فإن الزيت قد يقطر على ملابسك .

اترك القناع على الشعر لمدة 20 دقيقة ، ولكن إذا بدأ القناع يسبب لك حكة أو حرقة في فروة الرأس ، فاغسله على الفور .

وبعد الانتهاء من وضع القناع فقم بغسل الشعر بالشامبو .