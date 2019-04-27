انت الان تتابع موضوع مسببات الصداع فوق العين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتم تعريف الصداع دائمًا بأنه ألم في منطقة الرأس يمكن أن يتراوح من مقدمة الرأس أو قاعدة الرقبة أو خلف العينين ، ويمكن أن تسبب أنواع الصداع المختلفة أو حتى أمراض أخرى الشعور بألم خلف إحدى العينين أو كليهما وقد يسبب الصداع أو الألم أيضًا اضطراب من الضوء في العينين .

وفي حين أن الصداع من الأمراض التي يمكن علاجها في المنزل إذا عرفت سببه ، ولكن يمكن أن يساعدك الطبيب في إجراء تشخيص دقيق لسبب الصداع حتى تستطيع أن تعالجه بطريقة أكثر فعالية ، وسوف نستعرض معًا بعض أسباب الشعور بالصداع خلف العينين حتى يتم علاج الحالة بشكل صحيح .

أسباب الصداع فوق العين

ألم فوق العين بسبب صداع التوتر

إن أحد الأسباب الشائعة التي تشعر الإنسان يشعر بألم فوق عينيه هو صداع التوتر ، وهذا النوع من الصداع يسبب ألم في الرقبة والجبهة وخلف العينين أيضًا ، ويمكن أن يحدث صداع التوتر نتيجة مجموعة مختلفة من الأسباب بما فيها جفاف العينين وإجهاد العين ، وقد تساعد قطرات العينين في علاج تلك المشكلة ، كما يمكن أن يساعد أيضًا عمل فترات راحة متكررة أثناء العمل أمام الكمبيوتر أو الشاشات ، لمنح العين بعض الراحة .

ويعتبر صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا وغالبًا ما يكون عرضيًا بمعنى أنه يحدث مرة أو مرتين ، ومع ذلك فقد يصبح حالة مزمنة تدوم لأكثر من خمسة عشر يومًا في الشهر أو حتى أكثر من ذلك ، وهو أكثر شيوعًا في النساء

ألم فوق العين بسبب التهاب الجيوب الأنفية

إن أحد الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بألم فوق العينين وهي من الأسباب الشائعة عندما تكون الجيوب الأنفية ملتهبة وهذا يسمى صداع الجيوب الأنفية ، فالالتهاب يخلق ضغطًا إضافيًا خلف العينين وهذا يسبب ألم في تلك المنطقة ، ولعلاج تلك الحالة ينصح بعلاج مشكلة الجيوب الأنفية لتخفيف الضغط في الرأس وخلف العينين ، وقد يصاحب صداع الجيوب الأنفية بعض الأعراض الأخرى منها :

انسداد الأنف .

الألم في الأسنان العليا .

تفاقم الألم عند الاستلقاء .

الإعياء .

ألم فوق العين بسبب الصداع العنقودي

الصداع العنقودي هو ألم يصيب الرأس على شكل سلسلة تتكون من ثلاثة إلى أربعة فترات من الصداع القصير المؤلم ، وقد تدوم كل فترة من أقل من 15 دقيقة وحتى أكثر من ساعة ، وعادة ما تشعر بهذا الصداع خلف عين واحدة وقد يصاحب الصداع النصفي أعراض أخرى مثل :

احمرار العينين .

تورم العينين .

ذرف الدموع .

ألم فوق العين بسبب الصداع النصفي

إن الصداع النصفي هو ضغط أو ألم خلف العينين ، وعادة ما يوصف هذا النوع من الصداع بأنه أسوأ من الصداع المنتظم ، لأنه قد يسبب ألم يستمر لساعات أو حتى أيام في فترة واحدة ، وقد يصبح الصداع النصفي شديد لدرجة تجعله يؤثر بالسلب على نوعية حياة المريض ، وبصرف النظر عن الألم الشديد خلف عين واحدة ، فإن الصداع النصفي قد يسبب أيضًا :

حساسة للضوء .

ألم في العين .

دوخة غثيان .

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ضعف .

قيء .

ضعف في النظر .

وإجهاد العين .

وفي بعض الحالات يكون الصداع النصفي والألم فوق العينين هو نتيجة لوجود مشاكل غير واضحة في البصر ، فإجهاد العين بشكل مبالغ فيه نتيجة التحديق في الشاشات أو حتى الإصابة بقصر النظر وترك الحالة بدون تشخيص يمكن أن يؤدي إلى تحفيز المخ بشكل مبالغ فيه ، وهذا التحفيز إلى الشعور بالصداع .

يمكن أن تؤدي بعض الأمراض في العين أو الحالات الطبية الأخرى التي تصيب العين إلى الشعور بالصداع في المنطقة الموجودة خلف العينين أو فوق العين ، ومن تلك الحالات :

التهاب الصلبة وهو التهاب شديد يحدث في المنطقة البيضاء من العين والمعروفة باسم الصلبة .

التهاب العصب البصري .

مرض جريفز وهو أحد اضطرابات المناعة الذاتية .

الجلوكوما وهو مرض يصيب العين والعصب البصري .

علاج الصداع فوق العينين

يمكن لمسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية مثل الإسبرين والإيبوبروفين أن تعالج الصداع ، ومع ذلك لا يجب استخدام هذه الأدوية بشكل مفرط ، لأنها قد تسبب حالة تعرف باسم “صداع الارتداد ” وهذه الحالة تحدث بعد أن يعتاد الجسم على المسكنات فيزداد الألم بمجرد أن يختفي مفعول الدواء .

وفي حالة الصداع الشديد قد يصف لك الطبيب مرخيات العضلات لوقف الانقباضات العضلية ومضادات الاكتئاب لجعل مستويات السيروتين في المخ تستقر .

وتشمل العلاجات الأخرى الفعالة في علاج مشكلة الصداع فوق العين :

ممارسة الرياضة بشكل يومي .

تقليل تناول الأطعمة المصنعة .

الحد من تناول الكافيين .

الحد من استخدام أو الامتناع عن تناول التبغ .

وإذا لم يزول الألم بعد أن جربت تلك الطرق ، فعليك أن تجري كشف طبي جيد على عينيك ، فقد تكون لديك مشكلة في الرؤية أكثر خطورة ، فلا تتجاهل الأعراض وتشاور مع طبيبك بشأنها ، لأن التشخيص المبكر يساعد في العلاج بشكل أفضل .