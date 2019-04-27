انت الان تتابع موضوع كيف توقف نزيف الدم عند المصاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر الإصابات التي تنتج عن قطع أو خدش أو جرح صغير ومن الممكن أن تحدث هذه الجروح النزيف الشديد الذي يحدث بشكل مستمر وهو الأمر المنتشر ولكن من الممكن أن يكون النزيف بسبب قطع أو جرح صغير ولابد من إيقافه دائما، وهذا لأنه يسبب الآلام الشديدة التي توجد في المنطقة المصابة.

ولذلك لابد من عمل العديد من الأسعافات الأولية الهامة واللازمة في الوقت المناسب ويوجد أيضاً جرح أو قطع وهو الذي يبدأ بالتجلط السريع ولكن في العديد من الأحيان من الممكن أن يحدث نزيف وافر ومن الممكن أن يتم النظر إلى مكان الجرح أو الحالة الصحية التي تخص جميع الأشخاص الذين يحدث لهم النزيف الذي يكون بشكل سهل وسريع.

طرق تساعد في وقف نزيف الدم عند المصاب

ربط العضو المصاب بالنزيف

يتم ربط العضو المصاب لتقليل فقد الدم وهذا في حالة إذا كان الجرح كبير ووجدت أيضاً العديد من المعدلات الخاصة بفقدان الدم من الجرح وهذا ما يؤدي إلى سيل الدم بشكل كبير ومن الأفضل أن يتم تقوية الربط الخاص بالعضو المصاب وهو الخاص باليد أو الرجل وهذا يكون بهدف تقليل المعدل الذي يخص فقدان الدم أو يكون من خلال وصول الرعاية الطبية المتخصصة ومن الممكن أن يكون هذا هو من الأقصى أن يمكن فعله وهذا يكون في حالة جميع الجروح الكبيرة وهي التي تحتاج دائماً إلى الطبيب بهدف التعامل معها بشكل صحيح.

تغطية الجرح لمنع تلوثه

لابد من تغطية الجرح وهذا بهدف أن يتم إيقاف النزيف ومنع العدوى يجب أن يتم تغطية الجروح بالشاش أو القطن ويتم الضغط عليها وهي من أهم الوسائل وأنجح الطرق التي تساعد في وقف النزيف بطريقة سريعة ومن الممكن أن يتم تغطية الجرح وهو الذي يساعد للحد بشكل كبير من وقف العدوى التي تدخل في الجسم ويتم تقديم نصحية بالقيام بأنه في حالة الجروح البسيطة أو الجروح الكبيرة ويتم الحد منها دائماً.

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رفع الجزء المصاب بالنزيف الى مستوى اعلى

يتم رفع الجزء المصاب إلى أعلى مستوى القلب وهذا بهدف المساعدة دائماً على وقف النزيف وتقليل الكميات الكبيرة الخارجة من الجروح وجميع الأطباء يوصون في حالة حدوث جرح كبير أن يتم بدء رفع الجرح المصاب وهذا سواء اليد أو القدم أو غيرها ويكون إلى مستوى أعلى من مستوى القلب وأيضاً تكون بهذه الطريقة أنه يتم تقليل معدلات خروج الدم من الجرح وهذا يساعد في الحفاظ على دم المصاب.

يجب ألا تقوم بإزالة الجسم وهو الذي يتسبب في الجروح في حالة إذا ما كان كبيراً وفي حالة إذا كان الجسم وهو الذي يتسبب في الجرح الكبير أو القطع المتواجد في الصاج أو الزجاج أو السكين مثلاً ومن الأفضل أن لا يتم إخراجها من مكانها وهذا في حالة توافر الرعاية الطبية في المكان وهو الذي يوجد فيه ويتم إزالة الجسم الذي يسبب خطر شديد بسبب زيادة حجم النزيف ومن الأفضل أن يتم تركه في مكانه وهذا لأنها تعمل على منع الكثير من الدم من الخروج من الجرح وهذا إما إذا كان الجسم وهذا ما يسبب جرح صغير ومن الأفضل أن يتم إزالته بهدف إعطاء الفرصة لمنع حدوث العدوى.

المياة لتنظيف الجرح

يجب أن يتم استعمال المياه بهدف وقف النظيف وهذا حيث أن المياه الجارية تعتبر من أهم وأسهل وأكثر الأشياء الفعالة وهي التي تساعد في وقف النزيف تماماً وليس هذا فقط ولكن أن المياه هي التي تساعد كثيراً في تنظيف المكان الخاص بالجرح أو الإصابة وهذا لمنع التلوث من الحدوث في هذه المنطقة والمياه الباردة هي التي تكون بوجه الخصوص ويتم قبض جميع الأوعية الدموية وهي التي تساعد في منع الكثير من الدم من السيلان.

كما أن المياه الباردة تساعد في التأثير بشكل ملائم وهي التي تساعد على إغلاق جميع الأوعية الدموية وهي التي تساعد في تجلط الدم وهذا بهدف وقف النزيف ومن الممكن أن يتم استعمال أحد النوعين فقط وليس كلاهما وإذا كان يوجد لدى الشخص أي خدوش كثيرة في جسده ومن الأفضل أن يتم عمل طريقة مميزة لوقف النزيف ويتم أخذ حمام دافئ وهذا ما يساعد في وقف النزيف وإغلاق الجروح.

السكر لوقف النزيف

يتم استعمال السكر لوقف النزيف حيث أن السكر المطحون من أهم الخيارات المميزة والجيدة وهذا فإنه يتم وضعه على الخدش أو الجرح ومن ثم فإنه يتم القيام بإزالته من خلال استعمال طريق الماء الفاتر والسكر أيضاً يساعد بشكل كبير في وقف النزيف.

وهذا بالإضافة إلى سرعة تخثر الدم في مكان الجرح وليس عليك أن تقوم باستعمال السكر على الجروح العميقة أو الكبير وهذا لتجنب نقل العدوى ولابد من استعمالها على الجروح البسيطة والخدوش التي توجد في العديد من الأماكن لأنه من أهم الأشياء التي تساعد في التئامها بشكل جيد ومميز وطريقة سريعة طوال الوقت في كافة الأوقات.