الشيخوخة تطارد محبي "السيلفي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صور السيلفي تسرع الشيخوخة - صورة أرشيفية
كشف أطباء أمراض جلدية بريطانيون أن كثرة التقاط صور السيلفي يسرع الشيخوخة، وأكدوا أن ضررها على البشرة يماثل الضرر الذي تسببه الشمس والتدخين، وتؤدي إلى تلف الجلد.
وحذر الأطباء، بحسب صحيفة "صن" الإنجليزية، من أن الأشعة الكهرومغناطيسية الزرقاء المنبعثة من الهاتف التي تتوجه مباشرة إلى الوجه عند التقاط صورة يمكن أن تسرع الشيخوخة بمعدل ينذر بالخطر، ولاحظوا ارتفاعا حادا في عدد المرضى الذين يعانون من تلف الجلد الناجم عن السيلفي.
وأعربوا عن قلقهم من أن تلف الجلد الناجم عن صور السيلفي سيصبح شائعا بشكل متزايد في المستقبل، مع ظهور تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي تجذب المستخدمين، مشيرين إلى أن النساء على وجه الخصوص يواجهن مشاكل في البشرة الحساسة، ويملن إلى استخدام المزيد من تلك التطبيقات.
ونصح الأطباء باستخدام كريمات الوقاية من الشمس التي تحمي من الضوء المرتفع لعلاج البشرة التالفة، مؤكدين أن منتجات العناية بالبشرة العادية لن تعالج الضرر الناجم عن صور السيلفي.
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