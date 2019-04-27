إنفوجراف .. 5 أطعمة تحمي طفلك خلال فصل الصيف

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.
تُعوّض فاكهة الصيف المتنوعة، مثل البطيخ والتوت البري والعنب، كمية السوائل التي يفقدها الجسم نتيجة الحرّ.
لذا من الضروري أن تحرص الأم على تقديم هذه الفواكه لأبنائها، خصوصاً أنها تتضمّن نسبةً عاليةً من المياه والألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والسكريات التي تزوّد الأطفال بالطاقة.
وتلجأ بعض الأمهات إلى خيارات غير سليمة من الأطعمة الموسمية، التي تؤثّر سلباً على صحة أبنائهنّ وتُفقدهم النشاط اليومي.
الإنفوجراف التالي يبرِز أهم الأطعمة التي تحمي طفلَكِ من حرارة الصيف:
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