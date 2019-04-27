متجيش على نفسك.. العمل فى الإجازة أحد أهم أسباب الإجهاد المستمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثيرين من مشكلة الشعور الدائم بالاجهاد، ويربط البعض هذا الأمر بعدم أخذ القسط الكافي من النوم، ولكن أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة علي وجود أسباب كثيرة مؤدية للشعوربالاجهاد، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "webmed".
أكد التقرير أن عدم تناول كميات كافية من الماء علي مدار اليوم يعد من أبرز الأسباب المؤدية للشعوربالارهاق والاجهاد، وذلك نتيجة لشعور الجسم بالجفاف وهذا يؤثرعلي نشاط خلايا الجسم بشكل سلبي ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا.
وأضاف التقرير، أن العمل في أيام الإجازات يعد من الأمورالتي تسبب إرهاق العقل، وهذا يزيد من الشعوربالتعب الجسماني ولذا عليك الارتياح وتجنب العمل أثناء الإ
ازات.
كما أضاف التقرير إلي أن الاكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين من اللأور التي تزيد من شعورك بالإجهاد لانها تعمل علي تنشيط خلايا المخ وعدم القدرة علي النوم في الليل
واكد التقرير علي دور وجبة الافطار في الشعور بالراحة حيث أن الاشخاص الذين لا يتناول وجبة الافطار في الصباح يعانون من الارهاق الدائم، وايضا الاشخاص الذين يتناولون الاطعمة السريعة بشكل مبالغ فيه عرضة للشعور بالتعب والارهاق والتعب المستمر.
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