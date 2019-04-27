س وج ..كل ما تريد معرفته عن حب الشباب الأسباب والعلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب واحد من أبرز الأمراض الجلدية التى تحدث عند انسداد بصيلات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد الميت مما يسبب ظهورالرؤوس البيضاء والسوداء على البشرة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن حب الشباب وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

حب الشباب س: ما هى أسباب ظهور حب الشباب؟

س: ما هى أسباب ظهور حب الشباب؟ ج: 1: التغيرات الهرمونية المتعلقه بالحمل والدورة الشهرية تزيد من فرص الإصابة بحب الشباب عند النساء. 2:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تعمل على ظهور حب الشباب. 3: الضغط النفسى والعصبى والاجهاد المستمر يؤثر على البشرة ويسبب ظهور حب الشباب والبقع والتجاعيد. 4:الاكثار من تناول الاطعمة الدهنية والمقليات يزيد من ظهور حب الشباب.

حبوب

Advertisements س: ما هى أعراض حب الشباب؟

س: ما هى أعراض حب الشباب؟ ج: 1: تظهر بعض البثور البيضاء والسوداء على أماكن متفرقة من الجسم. 2: ظهور بقع حمراء ومؤلمة على البشرة. 3:نتوءات كبيرة وصلبة على سطح الجلد. 4:نتوءات مليئة بالصديد تحت سطح الجلد. س: ما هو علاج حب الشباب؟

س: ما هو علاج حب الشباب؟ ج: 1: يعتمد علاج حب الشباب على حسب نوع البشرة والحبوب يتم وصف العلاج تحت اشراف الطبيب مع إتباع بعض النصائح الهامة ومنها الابتعاد عن تناول الاطعمة الدهنية والمقليات والأطعمة الحارة والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه.

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