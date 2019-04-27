انت الان تتابع موضوع درجات تقوس الساقين عند الاطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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بالنسبة للطفل يمكن أن يكون الانسحاب للوقوف والمشي علامة فارقة في نموه ، على نفس مستوى خطواته الأولى ، و مع ذلك في كثير من الأحيان عندما يقف الأطفال ، يلاحظ الآباء مشاكل في ساقي أطفالهم أو أنماط المشي التي قد تؤدي إلى توقفهم ، مثل “الساقين المنحنية” أو “الركبتين المطرقتين” (عكس الأرجل المنحنية). على وجه الخصوص ، يمكن للطفل ذي الأرجل المنحنية أن يكون مصدر قلق للوالدين ، على الرغم من أنه لا يجب أن يكون بالضرورة.
انحناء الساقين عند الرضع
الساقين المنحنيتين عند الرضع هي حالة تمس فيها قدمي الطفل و كاحليه ، لكن ركبتيهما لن تتمازلا ، و يكون ملحوظًا جدًا عندما يبدأ الطفل في الوقوف.
انحناء الساق عند الأطفال
تعتبر الأرجل المنحنية طبيعية تمامًا عند الأطفال – خاصة في البداية عندما يتعلمون المشي – لكن يمكن أن تصبح مصدر قلق مع مرور الوقت ، لقد انحنى معظم الأطفال أرجلهم بسبب الموقع الذي احتلوه في الرحم ، لكن هذا يصحح نفسه عادة بمرور الوقت ، و عندما ينمو الأطفال بعضلات أفضل في أرجلهم و يتعلمون كيفية الوقوف والمشي بشكل أفضل ، ستستقيم أرجلهم عادة.
أعراض انحناء الساق للطفل
عادة ما يكون من السهل التعرف على الأرجل المنحنية عند الأطفال. ببساطة ، من وضع الوقوف المستقيم تظهر أرجلهم منحنية ؛ سوف تجتمع أقدامهم وكاحليهم ، لكن الركبتين لن تلتقيا ، و عندما لا تبدأ أرجلهما في التسوية عندما يكون طفلًا صغيرًا ، يكون ذلك غير طبيعي وقد يكون مدعاة للقلق.
– نمط المشي المحرج (أي غير مباشر أو للأمام)
– عدم التنسيق في الحركة
– تحول القدمين (المعروف أيضًا باسم “المشية للداخل”)
– ألم معتدل أو عدم راحة (على الرغم من أن هذا لا يظهر عادة عند الأطفال)
أسباب الانحناء الساقين
كما ذكر أعلاه ، الساقين المنحنية طبيعية تمامًا عند الأطفال الصغار بسبب وضعهم في الرحم ، و قبل تعلم الزحف و المشي ، لم يمارس الأطفال عضلاتهم منذ أن كانوا في الرحم ، و بالتالي لم يكن لدى الساقين الوقت لتقوية و تقويم الأسنان ، و بالتالي في تلك الأشهر والسنوات الأولى ، غالبًا ما ستتولى أرجلهم نفس الموقف الذي شغلوه خلال هذه المرحلة المبكرة من التطور.
– مرض بلونت.
– مرض ينتج عنه نمو غير طبيعي في الساق أو عظم الساق.
– الكساح.
– اضطراب التمثيل الغذائي الذي يؤثر على النمو ، وخاصة عند الأطفال.
– عسر تصنع العظام.
– حالة وراثية غير شائعة حيث يؤثر النمو غير الطبيعي للمفاصل والعظام على نمو الطفل.
– نقص فيتامين (د) يمكن أن يضعف أرجل الطفل ، مما يؤدي إلى الركوع.
كسور الركوع
نتيجة للإصابة ، يحدث هذا فقط عند الأطفال ، حيث ينحني العظم ولكنه لا ينكسر ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى أعراض مثل التورم أو الألم.
التسمم بالرصاص أو الفلوريد
عملية نادرة جدًا حيث يسمم الرصاص أو الفلوريد في الجسم أنسجة العظم ، مما ينتج عنه المزيد من المواد غير المعدنية في العظم ويسمح لها بالضعف بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى الركوع.
وقت انتهاء انحناء الساقين في الأطفال
– تدوم الأرجل المنحنية عادةً عند الأطفال لمدة تتراوح بين صفر و 24 شهرًا بعد أن يبدأ الطفل في المشي ، وعادة ما تختفي مع حلول عيد ميلاده الثالث. حتى أن بعض الأطفال قد يكونوا قد انحنوا الساقين يصححون أنفسهم فقط عندما يبلغون من العمر ثلاث أو أربع سنوات.
– ومع ذلك إذا بدا أن منحنى أرجلهم شديد ، فقد يكون من الجدير بالذكر للطبيب في موعد طفلك التالي ، بغض النظر عن العمر. من غير المألوف أن تقلق أو تعالج الأرجل المنحنية خلال هذه المراحل المبكرة من حياة الطفل.
متى يجب أن تقلق عند الاصابة بانحناء الساقين ؟
إذا كانت أرجلهم لا تزال في سن الثالثة ، قد يكون ذلك مدعاة للقلق ، لأن معظم أرجل الأطفال تكون مستقيمة في هذا الوقت. إذا كان لديك أي قلق بشأن ظهور الساقين المنحنية في طفلك بعد هذه النقطة ، فقد يكون من المفيد بالفعل استشارة الطبيب ، و بشكل خاص في حالة وجود مشكلة من التالي.
– صعوبات المشي
– مشاكل في الحركة المتقدمة ، مثل الجري
– التحديات في الوقوف منتصبا
– مشاكل العضلات والعظام الأخرى
تشخيص انحناء الساقين عند الأطفال
– الفحص البدني – سيقوم الطبيب بفحص الطفل جسديًا لمراقبة منحنى القوس الخاص به وتحديد مدى خطورة الحالة.
– فحص الدم – يتم تنفيذه لتحديد حالات نقص فيتامين (د).
– الأشعة السينية – تستخدم لاستبعاد مرض بلونت.
– اختبارات أخرى – سيحاول الطبيب أيضًا استبعاد الأمراض الأخرى التي تصيب الساقين ، مثل الكساح ، خلال هذا الوقت.
علاج الأرجل المنحنية نادر جدًا ، خاصة عند الأطفال الصغار. (من غير المعروف تقريباً ، إلا في حالة الأطفال الذين يكون ظهور الساقين المنحنيتين لديهم أمرًا شائعًا للغاية.) من حين لآخر ، يؤدي المنحنى الحاد في الساقين إلى إجراء عملية جراحية لتصحيح المنحنى ، لكن هذا القرار يتم اتخاذه عندما يكون الطفل أكبر سنًا. على الرغم من استخدام المشدات والأحذية التصحيحية الأخرى في الماضي ، إلا أنه لا يوصى بها عادة اليوم بسبب المشكلات التي يمكن أن تسببها للنمو البدني للأطفال.
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