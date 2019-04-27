شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحمى نفسك من التسمم فى شم النسيم ..كتر من الليمون والخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خلال الاحتفال باعياد الربيع، وشم النسيم يقوم الجميع بتناول الرنجة والفسيخ وهور الطقس الذي يحرص عليه معظم المصريين، وخلال هذا التقرير نوضح علامات التسمم وطرق تجنب الاصابة به أثناء تناول الاسماك المملحة كالرنجة والفسيخ، وفقا لما ذكره موقع health .

التعرض للتسمم من الأمور المعروفة خلال الاحتفال بشم النسيم، ويحدث بسبب تناول الاسماك المسممة، وفي هذه الحالة تظهر بعض العلامات علي الشخص، ومنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، القيء يصاحبه في بعض الاحيان الاسهال، مغص شديد في البطن، والتعرق المفرط.

وفي حالة إصابة الشخص بالتسمم عليك الذهاب به لطواريء المستشفيات، لتجنب حدوث أي مضاعفات لصحة الشخص المصاب كالجفاف أو الموت.

ولتجنب التعرض والإصابة بالتسمم خلال الاحتفال بشم النسيم، عليك اتباع التالي:

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-قوم بحفظ الرنجة والفسيخ في الفريزر لمدة لا تقل علي 48 ساعة.

-اثناء تناولك للرنجة والفسيخ عليك وضع الليمون والخل بكثرة عليها، فالليمون والخل يقضيان علي أي بكتيريا ضارة تتواجد فيهم.

-اهتم بتناول الخضروات بكثرة كالخيار والخس والجرجير، فجميعها خضروات تساهم بشكل كبير بالحد من الإصابة بالتسمم.