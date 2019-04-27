شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. أطعمة لتقوية جهاز المناعة أهمهم الفلفل الأحمر والقرنبيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الجهاز المناعى هو المسئول عن حماية الجسم من الأمراض والفيروسات، ومع وجود أى خلل فيه قد تتأثر صحة الجسم، لذلك ينصح دائما بالحفاظ عليه من خلال التغذية السليمة والإكثار من تناول الاطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم"الخليج 365" 5 أطعمة تعمل على تقوية الجهاز المناعى وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

أطعمة لتقوية الجهاز المناعى

1:الاطعمة التى تحتوى على حمضيات ومنها البرتقال واليوسفى والليمون، فهذه الاطعمة تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى.



فلفل احمر

2: الفلفل الاحمر، يحتوى على فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض والفيروسات.

Advertisements

3:القرنبيط ، يحتوى على فيتامين أ وسى وج والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على حماية الجسم من الجراثيم والبكتيريا وتعزز صحة الجهاز المناعى.



قرنبيط

4:الثوم،يعمل على خفض ضغط الدم وحماية الجسم من الجراثيم والفيروسات حيث يعمل على مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز المناعى.

5:الزنجبيل، يعمل على تقليل الالتهابات والغثيان ويحافظ على صحة الجهاز المناعى من الأمراض والفيروسات.