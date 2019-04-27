فوائد الكمون الأسود

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نظرت أكثر من 650 دراسة تمت مراجعتها من قبل النظراء في الفوائد الصحية المحتملة لـ “البذور السوداء” ، والتي تأتي من نبات المزهرة نيجيلا ساتيفا. تم العثور على زيت الحبة السوداء في مقبرة الفرعون المصري توت عنخ آمون منذ زمن طويل بسبب صفاته الطبية المتنوعة. تتمتع البذور السوداء ، والتي تُعرف أيضًا باسم الكمون الأسود والكراوية السوداء والسمسم الأسود وبذور البصل والكزبرة الرومانية ، بتاريخ طويل من الاستخدام في النظم التقليدية للطب ،.

لقد استخدم الكمون الأسود على نطاق واسع في علاج الأمراض المختلفة. في التاريخ الإسلامي ، تعتبر واحدة من أعظم أشكال الطب العلاجي. يوصى باستخدامه بانتظام في (الطب النبوي). وقد استخدم على نطاق واسع كمضادات فرط ضغط الدم ، مقويات الكبد ، مدرات البول ، الجهاز الهضمي ، مضاد الإسهال ، المنبهات الشهية ، المسكنات ، مضادات البكتيريا وأمراض الجلد.

الامراض التي يعالج منها الكمون الأسود

يحتوي الكمون الأسود على مجموعة واسعة من الإجراءات الدوائية التي يدعمها العلم. بينهم :

_ مكافحة السكري .

_ مكافحة السرطان .

_ مسكن ومضاد للميكروبات مضاد للالتهابات .

_ مزيل التشنج .

_ الوقاية من الأمراض المعدية .

حتى أن الكمون الأسود وصف بأنه “عشبة معجزة” ، ويعني اسمه في اللاتينية القديمة ، “Panacea” ، “علاج الكل”.

تقليديا ، تم استخدام الكمون الأسود لدعم الجهاز المناعي ، ، وصحة الجهاز الهضمي ، والمشاكل التنفسية ، ودعم الكلى والكبد ، وصحة القلب. في آسيا والشرق الأوسط ، استخدمت بذور الكمون الأسود منذ فترة طويلة لعلاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والروماتيزم وغيرها من الأمراض الالتهابية.

عادةً ما يتم استخدام صبغة من البذور لعلاج عسر الهضم وفقدان الشهية والإسهال والالتهابات الطفيلية ومشاكل الجلد. وقد استخدم تطبيق خارجي من زيت الكمون الأسود كبذور مطهرة ومحمصة كعلاج لوقف القيء.

المادة الفعالة للكمون الأسود

المادة الكيميائية النباتية الأكثر نشاطًا في الكمون الأسود هي الثيموكينون ؛ تشمل المركبات النشطة حيوياً الأخرى في البذرة α-hederin ، والقلويات ، والفلافونويدات ، ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية.

الأبحاث الأكثر أهمية حول الفوائد الصحية للكمون الأسود

الكمون الاسود والسرطان

من المعروف أن الثيموكينون له تأثيرات مضادة للسرطان. الأبحاث المنشورة في Drug Discovery Today خلصت إلى أن الثيموكوينون له تاريخ طويل في مكافحة السرطان في المختبر وفي الجسم الحي (في تجارب “أنبوب الاختبار” والدراسات على الحيوانات) ، وينظم 9 من العلامات المميزة العشرة. من السرطان

يبدو أن مستخلص الثيموكينون من الكمون الأسود فعال ضد السرطانات في الدم والرئة والكلى والكبد والبروستاتا والثدي وعنق الرحم والقولون والجلد .

الكمون الاسود وداء السكري

قد يقلل الإجهاد التأكسدي من كفاءة خلايا البنكرياس التي تتحكم في إنتاج الأنسولين وإطلاقه. على هذا النحو ، يعتقد أن الأكسدة تلعب دوراً في تطور مرض السكري.

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يقلل الكمون الأسود من الإجهاد التأكسدي وقد يحافظ على سلامة خلايا البنكرياس .

عندما يستهلك المصابون بالسكري غرامين من الكمون الأسود يوميًا لمدة ثلاثة أشهر ، أدى ذلك إلى انخفاض في نسبة السكر في الدم والصيام HbA1c وزيادة وظائف خلايا البنكرياس ، مما يشير إلى أن الكمون الأسود قد يكون “علاجًا مفيدًا مفيدًا في مرض السكري من النوع 2 ” .

الكمون الاسود وصحة القلب

ويرتبط استهلاك الكمون الأسود مع انخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم. قد يستفيد الثيموكينون الموجود في الكمون الأسود أيضًا من خلل وظيفي في بطانة الأوعية الدموية ، والذي يشارك في العديد من اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من خلل وظيفي بطاني مرتبط بالعمر ، يساعد الثيموكينون على استعادة وظائف بطانة الأوعية الدموية ، جزئياً عن طريق تثبيط التأكسد وتنظيم نظام أنجيوتنسين ، الذي يشارك في السيطرة على ضغط الدم .

الكمون الاسود والسمنة

يرتبط الكمون الأسود بتأثيرات مضادة للسمنة ، بما في ذلك انخفاض في وزن الجسم ومحيط الخصر والورك ، مع ملاحظة الباحثين:

“أظهرت حبة البركة السوداء [نجيلا ساتيفا] انخفاضًا ملحوظًا في الوزن وتقليل محيط الخصر مع انخفاض معتدل في مستويات السكر في الدم في الصيام والدهون الثلاثية والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة.”

الكمون الاسود وصحة الجهاز التنفسي

أشار عدد من الدراسات إلى أن الكمون الأسود قد يكون مفيدًا لمرضى الربو. في إحدى الدراسات ، وجد أن الثيموكوينون فعال من خلال تقليل وسطاء التهابيين من الربو والعمليات الالتهابية الأخرى .

أكدت دراسة أخرى التأثير المضاد للربو لمستخلص الكمون الأسود ، مما يدل على أنه بمثابة موسع قصبي .

تم العثور على الثيموكينون الموجود في بذور الكمون الأسود ليكون متفوقًا على دواء فلوتيكاسون الربو (وهو مركب غلوكورتيكويد صناعي) .

تناول الكمون الأسود يوميا لتحسين الصحة

تقدر بعض الدول ، مثل الصين ، بذور الكمون الأسود لفوائدها المزعومة المضادة للشيخوخة ، وهي غنية بفيتامينات “B ” والحديد ، والتي ترتبط أوجه القصور فيها بمشاكل في الذاكرة ومشاكل في السمع وحتى في الشعر الرمادي.

يحتوي الكمون الأسود ، الغني بالمواد الكيميائية النباتية ، على مضادات الأكسدة وغيرها من المكونات الغذائية الأساسية التي قد تؤكل بانتظام ، وقد يمنع الكمون الأسود العديد من الأمراض.

حتى أن البعض وصفوه بأنه “بذرة نعمة” لأنه يوفر الحماية ضد اثنين من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة ، السرطان وأمراض القلب. وفقًا للمراجعات النقدية في علوم الأغذية والتغذية:

“تشير الأبحاث الدوائية الحديثة إلى دورها المحتمل [للكمون الأسود] ، وخاصة في تحسين الإجهاد التأكسدي من خلال نشاط التنظيف الجسدي الحر ، وتحريض موت الخلايا المبرمج لعلاج خطوط السرطان المختلفة ، وتخفيض نسبة الجلوكوز في الدم ، والوقاية من مضاعفات مرض السكري.

استخدامات الكمون الأسود في الطهي

يتوفر زيت الكمون الأسود في شكل ملحق ، ولكن يمكنك بسهولة إضافة البذور إلى وجباتك العادية. تحظى بشعبية في المأكولات الهندية الشمالية والباكستانية والإيرانية ، مع نكهة دافئة ومريرة بعض الشيء مثل مذاق الزعتر والأوريغانو وجوزة الطيب.

يمكنك إضافة البذور إلى الأوعية المقاومة للحرارة ، والبطاطس المقلية ، وضمادات السلطة (جربها ممزوجة بالليمون والكزبرة والطحينة) والسلع المخبوزة ، ورشها على السلطة ، أو حتى إضافتها إلى القهوة أو الشاي. يمكنك أيضًا صنع شاي الكمون الأسود عن طريق سكب الماء الساخن على البذور (حوالي ملعقة واحدة) وتركه حادًا لمدة 10 دقائق .

بصرف النظر عن استخدامات الطهي ، فإن مزيجًا من الكمون الأسود والعسل والثوم يجعل منشطًا قويًا لتهدئة السعال وتعزيز المناعة ، خاصة أثناء موسم البرد والإنفلونزا أو إذا كنت تشعر أنك تصاب بعدوى . و يمكن استخدامها موضعياً لعلاج الصدفية والأكزيما أو خلطها مع كريم الوجه لترطيب وتلطيف بشرتك.