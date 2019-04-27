انت الان تتابع موضوع وظيفة الحبل السري .. وهل هو متصل بسرة الام ؟ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ان الذى يربط الطفل بالأم في الرحم هو الحبل السري، وانه يمتد من فتحة في بطن الطفل إلى المشيمة في الرحم، وانه يبلغ تقريبا متوسط طول الحبل 50 سم (20 بوصة)، انه في الحبل السرى لا يوجد أي أعصاب ، مما يكون سبب في عدم وجود ألم عند قطع الحبل بعد الولادة سواء كان للأم أو للجنين.

مكونات وخصائص الحبل السري

الحبل السري يبلغ طوله كما ذكرت في المتوسط ما يقارب 50 سنتمتر، وهو يتكون من:

– يكون الحبل السري عبارة عن شريان دموي واحد ينقل الدم المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية من الأم إلى الجنين.

– وكذلك وريدين دمويين يعملان على نقل الدم المحمل بالفضلات من الجنين إلى المشيمة حتى يتم التخلص منه فيما بعد.

– كما انه لا يحتوي ا على أعصاب، ومما يجعل عند قصه بعد الولادة لا يتسبب باي ألن للمولود .

وهذه الأوعية الدموية تكون محمية ومغلفة بمواد لاصقة تسمى جيلي وارتون ، وهي تكون مغطاة بطبقة من الغشاء اسمه السلينيوم.

وظيفة الحبل السري

الحبل السري يقوم أثناء الحمل بان يمد الجنين بكل ما يحتاجه من المواد الغذائية والتي يتم صبها مباشرة في دم الجنين، وكذلك يعمل على مساعدة الجنين على التخلص من كل الفضلات وتوصيلها للمشيمة.

وتحيط الاوعية الدموية التي يتكون منها الحبل السري مادة هلامية تدعى هلام وارتون لحمايتها، وهذه الماد يغلفها غشاء رقيق خاص.

وتقوم المشيمة بإرسال أجسام مضادة وذلك للحبل السري، كي يحملها وينقلها من ن الأم إلى الجنين وذلك يكون في المراحل الاخيرة من الحمل. كما ان هذه الأجسام المضادة تساعد على حماية الطفل حلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمره من كثير من الامراض.

كيفية العناية بمكان الحبل السرى بعد الولادة

يكون هناك بقايا للحبل السرى بعد الولادة ، من المفروض أن هذه القطعة المتبقية تسقط بعد أن تجف وتلتئم في خلال الفترة من 7 إلى 10 أيام، ومن الممكن ان تطول هذه الفترة و الطبيب المتخصص يضطر بإزالتها، ولكن لا تعتبر مشكلة كبيرة، لكن يتطلب من الام فى هذه المرحلة ان تقرم ببعض الخطوات البسيطة للحفاظ على الباقي من الحبل السري مكان السرة جاف ونظيف ومطهر و هذه الخطوات كالاتي :-

– الطبيب المعالج يقوم بوصف مطهر تستخدمه الام بصورة يومية، حتى يتم سقوط الجزء المتبقي وكذلك بعده بفترة بسيطة لكي نضمن تطهير ونظافة مكان الجرح.

– انه يلزم مراقبة مكان الجرح بصورة مستمرة حتى يجف ويلتئم.

– يجب على الأم ألا تحاول شد هذه القطعة بنفسها، وان كانت على وشك السقوط فيجب ان تتركها حتى تسقط بمفردها.

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– انه لا داعي للقلق ويعتب شيء طبيعي في حالة سقوط بعض نقاط دم بسيطة وكلما مسحتها ظهرت أخرى ثم تتوقف، و لكن في حالة إذا استمر النزيف فيجب استشارة الطبيب على الفور.

– حتى تتجنب الأم ظهور رائحة غير لطيفة والتهابات في هذه المنطقة يجب عدم اهمال تنظيف المكان.

– قد يظهر نسيج وردى اللون يطلق عليه الورم الحبيبى وذلك عند سقوط بقايا الحبل السري وانه يقوم بإفراز سائل يكون لونه أصفر فاتح اللون، وانه يشفى في الغالب خلال سبعة أيام، ولكن نجده استمر أكثر من ذلك الوقت فعلى الأم الرجوع للطبيب على الفور.

– و في النهاية وبعد مرور اربعة اسابيع من الولادة لم تسقط هذه القطعة، فيجب الرجوع للطبيب علي الفور، لأنه من الممكن ان يكون الطفل يعانى من اضطراب في جهازه المناعي.

هل الحبل السري متصل بسرة الام

الحبل السري يصل الجنين بأمه وذلك عن طريق المشيمة ويكون الحبل السري في الشهر الثالث

ضخم جدا وذلك لاحتوائه على العرى المعوية وهي تمثل امعاء الجنين من بدايتها الملتفة و التي التجويف البطني ضاق عليه فتسللت الى الحبل السرى هذا بجانب ان الحبل السرى يحتوى على وريد وشريانين تؤمن استمرار حياة الجنين ويصبح الحبل السرى اكثر طولا واقل سماكة وذلك مع تقدم الحمل وانه يتيح للجنين التحرك كما يريد وذلك يرجع الى فضل طواعيته البالغة .

فوائد تأخير قطع الحبل السري

الأطباء يعتقدون الآن أن تأخير قطع الحبل السري ضروري ومفيد لصحة الطفل، وهذه الفوائد هي :-

1- الفوائد العصبية

هناك دراسة اكدت على ان ترك الحبل السري لبعض الدقائق بعد الولادة قد يساعد على تطور النمو العصبي لعدة سنوات لاحقة. حيث ان الباحثون وجدوا أن الأطفال الذين قطعت أحبالهم السرية بعد ثلاث دقائق من الولادة اصبح عندهم مهارات حركية واجتماعية أفضل من غيرهم ولكن هذا لم تؤثر على مستوى الذكاء. وان هذه النتائج قد انطبقت على الذكور فقط.

2- تراجع خطر الإصابة بنقص الحديد “الانيميا”

ان وجود الحديد في جسم الرضع امر ضروري كي يتم الحصول على تغذية سليمة للدماغ. وان النقل للدم طبيعي وعبر الحبل السري يعمل على انه يؤمن هذه الكمية المطلوبة فلهذا يفضل تأخير قطع الحبل كي يحصل الطفل على مخزون كافي من الحديد.

3- زيادة مستويات الخلايا الجذعية

اثبتت الدراسه ان تأخير قطع الحبل السري يكون فيه تركيز الخلايا الجذعية في دم الجنين أعلى من أي وقت آخر من الحياة. وانه تبقى في المشيمة حوالي ثلث هذه الخلايا الحرجة.

وان الخلايا الجذعية قد تساعد كذلك في إصلاح أي تلف في الدماغ من الممكن ان يتعرض له الطفل أثناء ولادة صعبة.

4- زيادة حجم الدم / انتقال سلس للقلب

ثلث إجمالي حجم دم الطفل حديث الولادة يكون متبقى في المشيمة. وانه يساوي حجم الدم المطلوب لتغذية الكبد والكليتين رئتي الجنين عند الولادة

وكذلك وبسبب تأخير قطع الحبل السري فإن الزيادة في حجم الدم تؤدي لزيادة مستويات الصفائح الدموية، والتي هي بحاجة لطبيعتها تخثر الدم.

5- نتائج أفضل للرضع

ان تأخر قطع الحبل السري فان الاطفال يكون لديهم ضغط دم أفضل وذلك بعد الولادة مباشرك في خلال الأيام الأولى ، وانهم ليسوا بحاجة لأي أدوية دعم ضغط الدم، وكذلك لا يحتاجون الى نقل الدم، كذلك تقليل الاصابة من نزيف في الدماغ ومخاطر انخفاض الناخر في الأمعاء، وهو مرض خطير في الأمعاء.