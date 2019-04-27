شكرا لقرائتكم الكافيار... فوائد صحية مذهلة تنسيك سعره الباهظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم سعره الباهظ الذي يعتبره كثير من الناس مبالغاً فيه، يتميز الكافيار بفوائد صحية مذهلة لاحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات والأحماض الدهنية الهامة للجسم كأحماض أوميغا 3 الدهنية.

ويعتبر الكافيار وهو بيض السمك من أغلى الأطباق الشهية في العالم، وذلك بسبب طريقة استخراجه المعقدة من الأسماك وآلية الحفاظ عليه من التلف، كما أن أسماك الحفش النادرة والتي يستخرج عادة منها الكافيار الأغلى عالميا تستغرق وقتاً أطول في تطوير البيض.

وإليكم فيما يلي 10 فائدة صحية للكافيار ستجعلكم تحرصون على تناوله ولو كل حين، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1-خفض ضغط الدم

يعمل البوتاسيوم المتوفر بكثرة في الكافيار على ضبط معدل ضغط الدم بالجسم.

2 -القضاء على الصداع النصفي

يساعد فيتامين B5 أو حمض البانتوثنيك الموجود في الكافيار في القضاء على الصداع النصفي الشديد، إلى جانب ذلك، يعمل فيتامين B2 أيضا على تخفيف الصداع، وكذلك المساعدة في مكافحة الأرق.

3- تعزيز مناعة الجسم

تعمل فيتامينات A و C و E المتوفرة في الكافيار إلى جانب الزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية، على تحسين جهاز المناعة بالجسم. كما تلعب المستويات العالية من الحديد في الكافيار دورا رئيسيا في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من السموم الخارجية.

4-صحة القلب

بفضل محتواه العالي من زيوت أوميغا 3، يلعب الكافيار دورا رئيسيا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أن خصائصه المضادة للأكسدة تجعله يحافظ على صحة قلبك، ويساعد في تقليل انسداد الشرايين ويعزز الدورة الدموية بشكل أفضل، وبالتالي يمنع الإصابة بالنوبات القلبية.

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5- تقوية العضلات

نظرا لتركيز البروتين المرتفع في الكافيار، فإنه يساعد في تنمية وتقوية العضلات، كذلك رفع مستويات الطاقة والصحة البدنية بشكل عام.

6-علاج الاكتئاب

أثبتت دراسات مختلفة التأثير الإيجابي للكافيار على محاربة الاكتئاب، وذلك بفضل التركيز العالي لزيوت أوميغا 3 به، كما أنه يساعد في تحسين حالتك المزاجية والوظيفة الإدراكية بالمخ. هذا عوضاً عن احتوائه على الماغنيسيوم الذي يدفع الاكتئاب جانباً.

7-تقوية العظام

يحسن الكافيار من صحة العظام، وذلك بفضل احتوائه على كمية وفيرة من الكالسيوم وفيتامين D، وبالتالي فهو يساعد في الحد من ظهور مشاكل العظام المرتبطة بالتقدم في العمر مثل هشاشة العظام.

8- الوقاية من السرطان

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد الكافيار في الوقاية من السرطان، خاصة سرطان الثدي حسب العديد من الدراسات.

9-علاج فقر الدم

يحتوي الكافيار على نسبة عالية من الحديد فكل 100 غرام منه تحتوي على 11.9 ملغم من الحديد، وبالتالي فهو علاج فعال لفقر الدم.

10-تحسين البشرة

لاحتوائه على كمية كبيرة من اليود، والزنك، والحديد، والماغنيسيوم، فإن تناول الكافيار ليس مفيدا لصحتك فحسب، بل لجمالك أيضا، فهذه العناصر الغذائية تساعد على تجديد خلايا البشرة وإمدادها بالأكسجين اللازم لنضارتها.

كما أن الكولاجين والإيلاستين الموجودين في الكافيار يعززان من صحة ونضارة البشرة.

ورغم فوائده المذهلة، إلا أن الإفراط في تناول الكافيار يسبب زيادة الوزن، كما أن محتواه العالي من الصوديوم أو الملح يمكن أن يسبب احتباس الماء في الجسم. لذا ينصح بالاعتدال في تناوله لضمان التمتع بصحة أفضل.