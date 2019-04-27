النجمة جنيفر غارنو تفوز بلقب أجمل امرأة للعام 2019

واشنطن - لايف ستايل
فازت الممثلة والمنتجة الأميركية، جنيفر غارنر، بلقب أجمل امرأة في العام، وفقًا لتصنيف مجلة أميركية شهيرة.
ونشرت مجلة "People" الأميركية اختيارها لأجمل امرأة للعام، ووضعت صورتها على الغلاف الرئيسي لعددها، وقالت غارنر الفائزة باللقب في مقابلة تلفزيونية، "كلما نظرت في المرآة بشكل أقل كلما فكرت بشكل أكبر، ما الذي يمكنني أن أقدمه للعالم، أشعر بسعادة كبيرة"، مضيفة أنها لم تحقق نجاحها بسرعة.
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ونالت غارنر شعبية كبيرة بعد دورها كعميل للاستخبارات الأميركية في مسلسل "الجاسوس"، كما نالت جوائز في "غولدن غلوب" ومن نقابة الممثلين.
وتشتهر أيضا غارنر بأدوارها في أفلام "Kingdom ، Juno ، Timothy Green's Strange Life ، Dallas Buyers Club ، With Love، Simon"، وتعمل إلى جانب عملها في التمثيل في الأعمال الخيرية كما أنها أم لثلاثة أطفال.
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