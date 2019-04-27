شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول علي وزن مثالي ..تحاليل ونصائح لازم تعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هل تعاني من السمنة؟..هل ترغب في الحصول علي جسم مشدود ورشيق؟..إذا كانت ايجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير الذي يوضح بعض الشروط الهامة والنصائح التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد بشكل صحي وسريع، وذلك وفقا لموقع " healthline".

اوضح التقرير أن هناك العديد من النصائح الهامة التي يجب علي الشخص الراغب في التخلص من الوزن الزائد اتباعها، فهي تقوم بالمساعده أثناء اتباع الحميات الغذائية الخاصة بالتخلص والقضاء علي الوزن الزائد، ومنها:

-إجراء بعض التحاليل الطبية التي توضح اذا كنت تعاني من مشكلة تعوق النزول في الوزن أم لا، كتحليل الغدة الدرقية، وحساسية الطعام، وفصيلة الدم التي توضح الأطعمة التي ينصح بتناولها وتساهم في عملية نزول الوزن.

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-تجنب تناول النشويات كالارز والمكرونة والخبز الابيض، لأنها أطعمة عالية السعرات الحرارية وتساهم في اختزان الدهون في الجسم، وفي حالة الرغبة في تناولها عليك تناول القليل منها.

-تناول 6 وجبات في اليوم الواحد، ثلاث منها رئيسية وثلاث صغيرة الحجم ولكنها مفيدة لجسمك، وعليك الاهتمام بنوعية الطعام اي انه يكون غير مليء بالدهون، وقليل السعرات الحرارية.

-تناول 3 لتر من الماء في اليوم، فالماء له العديد من الفوائد الهامة لجسمك، وتزيد من حرق الدهون.

-ممارسة الرياضة لها دور فعال في شد الجسم والتخلص والقضاء علي الوزن الزائد.