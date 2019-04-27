شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من القلق.. فيتامينات هتساعدك على الاسترخاء والهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعد اضطرابات القلق أكثر الأمراض العقلية شيوعًا في العالم وتؤثرعلى عدد كبير من الأشخاص، وذلك وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية.

36.9 ٪ فقط من المصابين بالقلق يتلقون العلاج، فيما يتبقى ملايين الناس في حاجة إلى التخفيف من الأعراض التي يمكن علاجها، وقد أظهرت الدراسات أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يساهم في تطورالاضطرابات العقلية، ويمكن أن تساعد إضافة الفيتامينات والمعادن الأساسية على تخفيف أعراض حالات مثل القلق.

ووفقا لتقرير موقع " mindbodygreen" فدائما ما يعتقد الكثيرأن المكملات هى مجرد علاج تكميلي، ولكن أثبتت الدراسات انها يمكن أن تساعد في بدء العلاج ضد القلق والقيام بدورمع التغذية وأسلوب الحياة المناسب، ولكن قبل أخذ مكمل جديد، من المهم التحدث مع طبيبك لمناقشة أي تفاعلات دوائية محتملة ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى فحص الدم لتشخيص أوجه القصور.



فيتامينات تساعد على علاج القلق فيتامينات تساعد على علاج القلق فيتامين أتشير بعض الأبحاث إلى أن المصابين بالقلق قد يكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (أ) أو بيتا كاروتين، ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون هذا الفيتامين المضاد للأكسدة قد شعروا بالتحسن، خاصة إذا قاموا بدمجه مع الفيتامينات C و E.، لان انخفاض نسبة مضادات الأكسدة قد يزيد من خطر القلق. . فيتامين أتشير بعض الأبحاث إلى أن المصابين بالقلق قد يكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (أ) أو بيتا كاروتين، ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون هذا الفيتامين المضاد للأكسدة قد شعروا بالتحسن، خاصة إذا قاموا بدمجه مع الفيتامينات C و E.، لان انخفاض نسبة مضادات الأكسدة قد يزيد من خطر القلق. .



فيتامينات ب فيتامينات ب يمكن لفيتامينات B المعقدة، وهي مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لعملية التمثيل الغذائي للخلايا ووظيفة المخ، أن تلعب دوراً في تقليل أعراض القلق، ولكن قد تحتاج إلى فحص دم أولاً لمعرفة ما إذا كانت مستوياتك منخفضة بالفعل، ولكن هناك أدلة تدعم فوائد المكملات اليومية من فيتامينات B المعقدة للقلق. Advertisements

زهرة البابونج يوصي الخبراء في كثير من الأحيان بهذه العشبة كمكمل للقلق، وجدت الأبحاث التي أجريت للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية أن المشاركين الذين يتناولون كبسولات البابونج أبلغوا عن انخفاض في أعراض القلق على مدى ثمانية أسابيع. ولكن قد يكون لدى بعض الأشخاص رد فعل تحسسي وهناك إمكانية لأن يؤثر البابونج على وظائف الكبد، لذلك يجب التحدث مع طبيبك قبل إضافة مكمل إلى نظامك الغذائي.



فيتامين د فيتامين د من المعروف أن فيتامين (د) له تأثير كبير على أعراض الصحة العقلية، لكننا بحاجة إلى أشعة الشمس لتحفيز جسمنا لإنتاجه أو استهلاكه في الأطعمة المحصنة للاستفادة من هذا الفيتامين للقلق، لذا فإن تناول مكملات يمكن أن يكون مفيدًا خاصةً إذا كنت تعيش في منطقة لا تصل إليها أشعة الشمس.



بلسم الليمون. بلسم الليمون. بلسم الليمون هو أحد أفراد عائلة النعناع، يساعد في الحد من أعراض القلق، فقد ثبت أن بلسم الليمون مفيد بشكل خاص في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طفيفة في النوم.

المغنيسيوم وفقًا لعلم النفس يلعب المغنيسيوم دورًا في مجموعة من وظائف الدماغ، ولكن على الأخص، ينظم هرمونات التوتر في الدماغ.