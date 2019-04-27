شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب شرب اللبن مع الأرز مرض «السكري»؟.. «النمر» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أنه غير صحيح ما يشاع عن أن هناك علاقة ما بين مرض السكري وشرب اللبن مع الأرز، وأن المقولة غير دقيقة ولا تمت للطب بصلة.

وأضاف النمر في تغريدة نشرها بحسابه على تويتر، أن هناك عوامل متعددة تشترك في تسبب مرض السكري منها: الوراثة، والسمنة، وعدم ممارسة الرياضة، وبعض أنواع الأدوية، والأمراض المناعية.