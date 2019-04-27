إنفوجراف.. 4 فوائد صحية لإزالة الشعر بالليزر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 4 فوائد صحية لإزالة الشعر بالليزر
تعمل أشعة الليزر، التي تصيب خلايا الميلانين، على امتصاص وتفكيك بصيلات الشعر، ما يؤخر نموه في المنطقة المعرضة للأشعة، وهذا العلاج لا يضمن عدم نمو الشعر مجدداً بشكل مطلق، لكنه يخفف كميته ويقلل من أضرار زيادة الشعر في بعض المناطق.
ويقول الدكتور مصطفى قدري، أخصائي التجميل والليزر في مصر، إنّ كثيرات لا يعرفن الفوائد الحقيقية لهذه الخطوة المهمة في طريق العناية بجمالهن، مشيراً إلى أنها من الصيحات الرائدة في عالم تجميل الجلد.
وتعد إزالة الشعر الزائد من الجسد باستخدام الليزر حلاً سحرياً تلجأ إليه كثير من الفتيات، ورغم كونه لا ينهي المشكلة بشكل مطلق، فإنه يساعد على تخفيف كمية الشعر الذي ينمو بشكل ملحوظ.
الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الفوائد الصحية والنفسية لإزالة الشعر بالليزر..
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