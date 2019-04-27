إنفوجراف.. 6 فوائد لتناول البطيخ أثناء الحمل

تحتاج المرأة خلال فترة حملها عناية خاصة من خلال تناول أطعمة غنيّة بالعناصر الغذائيّة حتى تساعد جنينها على النمو بشكل طبيعي، وتحميه وتحمي نفسها من الإصابة بعديد من الأمراض والمشكلات الصحيّة.

ومن أهم الأطعمة المفيدة للحامل البطيخ، إذ يحتوي على فيتامين "أ" وفيتامين "سي"، إضافةً إلى بعض المعادن كالبوتاسيوم والماغنيسيوم، كما يتكوّن البطيخ الأحمر من الماء بنسبة تصل إلى 90%.

وأظهرت دراسات علميّة أنَّ معادن مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم لها فوائد كبيرة على صحة الجنين، إذ تقوّي نظره وتطوّر دماغه، وتؤدي إلى نمو جهازه العصبي وجهازه المناعي بطريقة سليمة، كما تحافظ على توازن معدل المياه في دم وأنسجة السيدة الحامل.

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ومن الممكن أن تناول البطيخ بأشكال عدة مثل شرب عصيره أو وضعه في سلطة الفواكه أو تناوله مع الحليب.

الإنفوجراف التالي يوضح أهم فوائد البطيخ للمرأة الحامل خاصة في شهور الحمل الأولى..



