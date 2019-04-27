- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 6 فوائد لتناول البطيخ أثناء الحمل
تحتاج المرأة خلال فترة حملها عناية خاصة من خلال تناول أطعمة غنيّة بالعناصر الغذائيّة حتى تساعد جنينها على النمو بشكل طبيعي، وتحميه وتحمي نفسها من الإصابة بعديد من الأمراض والمشكلات الصحيّة.
ومن أهم الأطعمة المفيدة للحامل البطيخ، إذ يحتوي على فيتامين "أ" وفيتامين "سي"، إضافةً إلى بعض المعادن كالبوتاسيوم والماغنيسيوم، كما يتكوّن البطيخ الأحمر من الماء بنسبة تصل إلى 90%.
وأظهرت دراسات علميّة أنَّ معادن مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم لها فوائد كبيرة على صحة الجنين، إذ تقوّي نظره وتطوّر دماغه، وتؤدي إلى نمو جهازه العصبي وجهازه المناعي بطريقة سليمة، كما تحافظ على توازن معدل المياه في دم وأنسجة السيدة الحامل.
ومن الممكن أن تناول البطيخ بأشكال عدة مثل شرب عصيره أو وضعه في سلطة الفواكه أو تناوله مع الحليب.
الإنفوجراف التالي يوضح أهم فوائد البطيخ للمرأة الحامل خاصة في شهور الحمل الأولى..
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 6 فوائد لتناول البطيخ أثناء الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.