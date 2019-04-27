توقيت تناول الطعام قد يفيد في علاج مرضى السكري والسمنة

توصلت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة أديلايد ومعهد جنوب أستراليا للبحوث الصحية والطبية، إلى أن تناول الطعام في غضون فترة زمنية محددة، يقلل من خطر تطور النوع الثاني من مرض السكري.

ويفيد موقع "MedicalXpress"، بأن الدراسة أجريت بمشاركة 15 شخصا من المعرضين بشكل كبير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وتتضمن شروط التجربة السماح لهم بتناول طعامهم المعتاد الذي تعودوا عليه خلال الفترة من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، أو من منتصف النهار لغاية التاسعة ليلا.

وقاس الباحثون يوميًا مستوى الغلوكوز في دم المشتركين، واتضح لهم أن التقيد بفترة تسع ساعات يسمح خلالها بتناول الطعام، يحسن عملية التمثيل الغذائي ويسهل التحكم بمستوى الغلوكوز في الدم. ووفقا للباحثين، فقد تم التوصل إلى هذا التأثير من خلال تخفيض كتلة الجسم.

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ويضيف الباحثون أن نتائج هذه التجربة تشير إلى أنه يمكن تخفيض خطر الإصابة بمرض السكري، من دون التخلي عن الأطعمة المفضلة، عن طريق تناول الطعام في الوقت المناسب من اليوم. ولكن العلماء يؤكدون على أنه من الضروري إجراء تجارب جديدة بزيادة عدد الأيام من أجل تأكيد فعالية هذه الطريقة .

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