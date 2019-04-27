اكتشاف سبب إصابة الكثير بالقيء في وسائل النقل

لندن - لايف ستايل
كشفت دراسة جديدة أن الشعور بالغثيان الذي يؤرق عددا كبيرًا من الأشخاص الذين يستقلون السيارات، لا ينبغي القلق منه، لأن ذلك قد يكون مؤشرا على أن عقلك يعمل كما ينبغي.
وذكر موقع "ساينس أليرت" أن الأبحاث اكتشفت ارتباط غثيان السيارة، بنتيجة استجابة العقل لما يعتقد أنه نوبة مفاجئة من التسمم.
وأضافت الأبحاث عندما يكون الشخص في سيارة متحركة، فإن الدماغ يتلقى رسائل متضاربة حول البيئة المحيطة، على غرار ما يحدث في حالة التسمم.
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وأوضحت الدراسة أن القيء هو أسهل طريقة لطرد السموم من الجسم، ويعتقد الخبراء أن الأعراض التي يشعر بها مستقلو السيارة — أو أي نوع من أمراض الحركة المشابهة — يكون بسبب أن البشر بدأوا مؤخرا فقط السفر في أشياء مثل السيارات والحافلات والقوارب، وأن أدمغتنا لم تتكيف بشكل كامل حتى الآن مع هذه الاختراعات.
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