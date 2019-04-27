مركز قلب حائل ينجح في إجراء أول عملية لتداخل الشرايين

نجح الفريق الطبي بمركز القلب في حائل في إجراء أول حالة قسطرة تداخلية للشرايين التاجية باستخدام تقنية المثقاب الدائري "الروتبليتر".

وتكمن مهمة المثقاب الدائري في تفتيت الكالسيوم المترسّب على الجدار الداخلي للشريان التاجي عن طريق دوران الروتبليتر من ١٤٠-١٨٠ ألف دورة بالدقيقة.

‏واستخدم الفريق الطبي توربينًا هوائيًّا؛ مما سهّل عملية توسيع الشريان بالبالون، وبعدها تم وضع الدعامة للإبقاء على الشريان مفتوحًا.

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