نجح الفريق الطبي بمركز القلب في حائل في إجراء أول حالة قسطرة تداخلية للشرايين التاجية باستخدام تقنية المثقاب الدائري "الروتبليتر".
وتكمن مهمة المثقاب الدائري في تفتيت الكالسيوم المترسّب على الجدار الداخلي للشريان التاجي عن طريق دوران الروتبليتر من ١٤٠-١٨٠ ألف دورة بالدقيقة.
واستخدم الفريق الطبي توربينًا هوائيًّا؛ مما سهّل عملية توسيع الشريان بالبالون، وبعدها تم وضع الدعامة للإبقاء على الشريان مفتوحًا.
قد يهمك ايضاً:
الأرق "وراثي" ويزيد من احتمالية الإصابة بـ"الشريان التاجي"
وفاة سيدة وإصابة أخرى خلال حادث تصادم في منطقة حائل السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر مركز قلب حائل ينجح في إجراء أول عملية لتداخل الشرايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.