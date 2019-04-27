دراسة تُحذِّر من تأثير القلق المُزمن على القلب وتُشجع "المعقول"

يُعد القلق جزء من الحياة، فقد تشعر بذلك عندما تكون عالقًا في زحمة المرور أو تتعجل في إنجاز شيء ما خلال العمل، وقد ينتابك القلق بشأن تدبير شؤون عائلتك أو أموالك.

وكشفت دراسة نشرت نتائجها صحيفة "التايم" البريطانية، الجمعة، أنه ليس هناك شك في أن الشعور بالقلق، يمكن أن يرفع ضغط الدم، على الأقل في المدى القصير.

وقال الدكتور كريستوفر سيلانو المدير المساعد لبرنامج أبحاث الطب النفسي في القلب بمستشفى ماساتشوستس العام، "إن عقولنا وأفكارنا ترتبط بالتأكيد بقلوبنا".

وأضاف، "عندما يكون هناك شيء ما يجعلك قلقا، سواء كان طارئا يهدد حياتك أو مصدر قلق مستمر، يبدأ الجهاز العصبي بالاستجابة، مما يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم لديك".

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وأوضح سيلانو أن الشعور بالقلق قد يكون جيدًا، وربما مفيدًا، إن كان في حدود معقولة، وقال، "القليل من القلق يمكن أن يكون محفزا، ويمكن أن يساعد على بدء ممارسة روتينية جديدة أو اتخاذ خيارات غذائية صحية".

وحذَّر سيلانو من أن الناس القلقين بشكل مزمن، من الممكن أن يتعرضوا لتغيرات في جهاز المناعة والأوعية الدموية والصفائح الدموية، مما قد تسهم في الإصابة بأمراض القلب.

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