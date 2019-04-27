شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط تتحكم فى نجاح عمليات زراعة الأسنان.. اعرفها مع الدكتور كريم مكادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زراعة الأسنان تعتبر من أهم وسائل تعويض الأسنان المفقودة، خاصة فى ظل التطور الذى شهدته عمليات زراعة الأسنان خلال السنوات الأخيرة، إلا أن إجراءها يحتاج لطبيب متخصص وماهر، لديه القدرة على إتمام كل خطوات عملية الزراعة بسهولة وحرفية، معتمدًا على أحدث الطرق والأدوات التكنولوجية التى تم تطويرها فى هذا المجال.

الدكتور كريم مكادى استشارى تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، يحدد فى التقرير التالى أهم الشروط التى تضمن نجاح عمليات زراعة الأسنان، وأهم آليات إجرائها.

شروط نجاح زراعة الأسنان

وأوضح الدكتور كريم مكادى فى حديثه، لـ"الخليج 365"، أن التأكد من مهارة الطبيب المختص من أهم شروط نجاح عملية زراعة الأسنان، لافتا إلى أن خبرة الطبيب تلعب دورًا رئيسيا فى استخدام ووضع المادة المسئولة عن تركيب الأسنان المزروعة بشكل سليم، أيضا يجب التأكد من طبيعة المادة المستخدمة فى الزراعة، من حيث بلد المنشأ، والآلية التى تتم بها معالجة السطح الخاص بالسن المفقود، وجميعها شروط تتحكم فى مدى نجاح عملية الزراعة، لافتا إلى أن زراعة الأسنان علم وحرفة وليست مجرد عملية عابرة بل هى من أهم العمليات التجميلية للأسنان.

واستطرد حديثه قائلا: يجب أيضا مراجعة التاريخ المرضى للمريض، بالتعرف عن ما إذا كان قام بزراعة أسنان من قبل، وما هو عدد الأسنان المزروعة لديه؟ وما هى المدة المستغرقة بين كل عملية زراعة أسنان قام بها؟ كل هذه المعلومات يجب التعرف عليها قبل زراعة الأسنان من أجل نجاح عملية الأسنان.



7 شروط تحدد نجاح عملية زراعة الاسنان

فوائد زراعة الأسنان المتعددة

وأشار مكادى إلى إن فوائد زراعة الأسنان كثيرة ومتعددة منها:

- تحسين مظهر الفم والشكل الخارجى

- تحسين مخارج الألفاظ والنطق

- تساعد على الشعور بالراحة، وسهولة مضغ الطعام بدون الشعور بالألم

- تساهم فى المحافظة على نظافة الفم والأسنان

- زراعة الأسنان دائمة فهى تظل محتفظة بخواصها مدى الحياة مع وجوب المحافظة عليها

- تساعد الفرد على إعادة الثقة بشكل فمه والقدرة على الابتسامة بثقة فى النفس.





4 عواقب التأخير في زراعة الاسنان

عواقب التأخر فى اللجوء لزراعة الأسنان لتعويض الأسنان المفقودة

وحذر مكادى من التأخر والإهمال فى اتخاذ قرار إجراء عملية زراعة الأسنان المفقودة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأسنان فى اصطفاف وثبات وكل سن يسند السن الذى يوجد بجواره وعندما يفقد الإنسان أحدها تحاول الأسنان المجاورة التقرب من بعضها البعض حتى يتم سد هذا الفراغ، ما ينتج عنه تشوه لشكل الأسنان، ويُسد الفراغ الذى من الممكن أن أقوم من خلاله بعملية الزراعة بعد ذلك، فضلا عن حدوث تشوه لعظام الفك، الذى يؤثر بالتبعية على شد الوجه فتظهر التجاعيد بمرور الوقت على الوجه.

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وأشار الدكتور كريم مكادى فى نهاية حديثه إلى أنه لابد من اللجوء لزراعة الأسنان فى أسرع وقت ويفضل عند خلع السن أو فقدانه فى وقته، لاسيما أن زراعة الأسنان عندما تتم مبكرا تمكن الطبيب أكثر من نجاح عملية الزراعة ولا يتعرض المريض لأى تشوه فى عظم الفك أو فى أسنانه، ويتم إجراء زراعة الأسنان فى مدة لا تتجاوز الـ10 دقائق حيث يقوم الطبيب بوضع "الطعم" أو المادة المسئولة عن الزراعة ومن ثم بناء هيكل السن من اعلى ومغادرة عيادة الأسنان وهو بكامل أسنانه دون حدوث أى مضاعفات.

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