شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للطبيب البيطرى.. 5 أمراض تنتقل إليك من الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم فى السبت الأخير من شهر إبريل باليوم العالمى للطبيب البيطرى، وبهذه المناسبة نتعرف على أبرز الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان من الحيوانات، بحسب ما ذكر موقع "health24".

والحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة يمكن أن تصيب الإنسان بمرض حيواني المنشأ، وهذه الأمراض الحيوانية هي التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، وتتفاوت حدتها من الخفيفة إلى القاتلة، قد يكون للأمراض الحيوانية المنشأ تأثير ضئيل للغاية على الحيوانات ولكنها تؤدي إلى الوفاة عند البشر.

وإليكم أبرز 5 أمراض تنتقل إليك من الحيوانات1- مرض خدش القطط Cat scratch disease (CSD)

يمكن للإنسان أن يصاب بهذه العدوى البكتيرية عندما يخدشه أو يعضه قطاً مصاباً، يمكن للقط أن ينقل المرض أيضًا إذا لعق جرحًا مفتوحًا على جسم بشري.

وهذا المرض ينتج عن بكتيريا تسمى "بارتونيلا هينسيل".

وتشمل أعراض مرض خدش القطط، التعب والصداع وتورم الغدد الليمفاوية، بعد 14 يومًا فقط من العدوى الأولية وقد تؤدي إلى مرض في الدماغ أو التهاب في العصب البصري.



الليستريا

2- داء الليستريات

توجد بكتيريا Listeria monocytogenes في الدواجن والأبقار ويمكن نقلها إلى البشر من خلال تناول لحم حيوان مصاب أو منتجات الألبان المصنوعة من حليب الأبقار المصابة.

وتتراوح أعراض المرض من الصداع إلى الارتباك، وداء الليستريات يمكن أن يكون قاتلاً في بعض الحالات.



داء الكلب

3- داء الكلب

داء الكلب من الأمراض الشائعة والتى تسبب الوفاة، حيث يسبب أكثر من 59 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم سنويًا، وتحدث 95٪ من الوفيات نتيجة داء الكلب في إفريقيا وآسيا.

يمكن أن ينتقل داء الكلب إلى البشر من خلال لدغة حيوان مصاب.

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وتشمل أعراضه : الحمى، عدم تحمل الضوء الساطع، فرط النشاط وكذلك الخوف من الماء.

وداء الكلب المشلول، الذي يمثل 30٪ من حالات داء الكلب في الإنسان، يمكن أن يؤدي إلى شلل تدريجي وفي النهاية الموت.



حمى كيو

4- حمى كيو Query Fever

ويمكن أن تنتقل العدوى البكتيرية هذه من الحيوانات إلى البشر عن طريق التنفس بسهولة في الغبار الذي تعرض للبراز أو البول أواللبن لدى حيوان مصاب.

من المحتمل أن توجد عدوى حادة في الماعز والأغنام والماشية، ويمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي والتهاب الكبد.

سوف يتعرض البشر المصابون بأعراض تشمل: الحمى والتعرق الليلي أوالقشعريرة وآلام في المعدة والغثيان والقيء.



الطاعون

5- الطاعون

في معظم حالات الطاعون التي تحدث في إفريقيا، يمكن أن يكون هذا المرض الحيواني المنشأ قاتلاً إذا تُرك دون علاج.

وغالبًا ما تنتقل إلى البشر عبر لسعة القوارض أو البراغيث المصابة، تبدأ أعراض الطاعون في الظهور خلال ستة أيام من بداية الإصابة، وسوف يعاني الأشخاص المصابون بالقشعريرة وألم في الصدر وآلام في الجسم بالإضافة إلى حمى مفاجئة.

إذا تركت دون علاج، يمكن للبكتيريا أن تدخل مجرى الدم وتسبب الطاعون الإنتاني، يمكن أن تدخل البكتيريا أيضًا إلى الرئتين وتؤدي إلى طاعون رئوي- وهو قاتل إذا لم يتم علاجه مبكرًا.