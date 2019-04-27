شكرا لقرائتكم خبر عن لا تقسو علي نفسك .. قد تصيبك بالوسواس القهرى والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت نتائج دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يبلغون عن شعورهم الشديد بالمسؤولية معرضون للإصابة باضطراب الوسواس القهرى (OCD)، أو اضطراب القلق العام.

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وقال الدكتور يوشينرى سوجيورا، الأستاذ فى جامعة "طوكيو" :" يتعرض الأشخاص المصابون بالوسواس القهرى للتعذيب، بسبب التفكير السلبى المتكرر ويتخذون بعض الإستراتيجيات لمنع ذلك..واضطراب القلق العام هو نوع واسع الإنتشار من القلق المرضى".

وأضاف أن السلوكيات التى تشبه القلق والوسواس القهري، مثل التحقق من غلق الباب، شائعة بين عامة السكان..ومع ذلك، فإن تواتر وشدة هذه السلوكيات أو المشاعر هى التى تحدد الفرق بين سمة الشخصية والإضطراب.