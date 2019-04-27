هل أستخدم المياه المعدنية في الرضاعة الصناعية لمولودي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 12:37 مساءً - لدينا جميعًا معلومات مغلوطة عن المياه المعدنية، وأنها تتميز عن مياه الصنبور العادية الرخيصة الثمن، أو المجانية غالبًا، ولذلك فالأمهات يستخدمن المياه المعدنية في تحضير الحليب الصناعي للمولود، فهل هذا التصرف يعتبر صحيًا؟

الدكتور «موسى الناطور» أخصائي طب الأطفال، أشار إلى ما يلي بخصوص المياه المعدنية:

لا يمكن تقديم المياه المعدنية بعد تسخينها فقط للطفل المولود، ووضع الحليب المجفف عليها.

يجب غلي المياه المعدنية لمدة دقيقة؛ لكيلا تتركز فيها الأملاح.

اقرئي النشرة المرفقة والملفوفة على قنينة المياه المعدنية، وتأكدي من أن الصوديوم فيها أقل من 250 مجم لكل لتر.

وتأكدي من نسبة الفلورايد فيها، فلو كانت عالية فهي غير صالحة للطفل؛ لأنها تسبب في تآكل الأسنان في مرحلة التسنين.

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كذلك يجب أن تكون نسبة الكبريتات فيها لا تزيد على 250 مجم لكل لتر؛ لأنها تترسب في الكلى.

ويجب أن تتأكدي أن قنينة الماء ليست مفتوحة من قبل.

يجب أن تهتمي بغلي المياه المعدنية؛ فهي تحتوي على البكتيريا والجراثيم مثلها مثل مياه الصنبور.

ولا تضعيها على عين الطفل، ولا تمسحي بها سرّته.