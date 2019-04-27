دراسة تُحذِّر من تناول البيتزا أو البرغر وأنت "مجهد"

وجد علماء في تجربة علمية جديدة، أن تأثير تناول وجبات طعام محددة يختلف بين الأشخاص وحالتهم البدنية والصحية، واكتشف علماء أن تناول وجبات مثل البيتزا أو البرغر أو رقائق البطاطس "الشيبس" يزيد وزن أولئك الذين يعانون من الإجهاد، بينما لا يكون تأثيره ملحوظا عند الأصحاء.

وقال الأطباء إنه من الضروري أن يراقب الأشخاص، الذين يعانون من الإجهاد الأطعمة التي يتناولونها، وفقا إلى ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء أجروا تجربة على مجموعتين من الفئران، واحدة منها تعاني من الأجهاد والأخرى عادية ليست مجهدة.

وأطعم الباحثون، في معهد غارفان للبحوث الطبية في سيدني، المجموعتين الطعام نفسه، الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، مثل البرغر أو البيتزا أو رقائق البطاطس.

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وتبيّن أن الفئران التي تعاني من الإجهاد لديها ميل أكبر لاكتساب الوزن من تلك التي لا تعاني من الإجهاد.

وقال الأستاذ هيربرت هيرزوغ، الذي قاد التجربة العلمية في أستراليا، إن "هذه الدراسة تشير إلى أننا يجب أن نكون واعين أكثر بما يجب أن نأكله أثناء شعورنا بالإجهاد، وذلك إذا أردنا أن نتجنب الزيادة السريعة في البدانة والسمنة".

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