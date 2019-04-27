شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير اختبار دم يمكنه تتبع مرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعم دراسة طويلة الأجل الاقتراحات السابقة بأن اختبار الدم لمستويات بروتين معين يمكن أن يكون وسيلة موسعة لتتبع تقدم مرض الزهايمر.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن مستويات الدم من ضوء الشعاع العصبى أعلى فى الأشخاص الذين يعانون من أمراض، مثل مرض الزهايمر، الذى يدمر الخلايا والأنسجة العصبية فى الدماغ، ومع ذلك، فإن القليل من هذه التحقيقات طويلة الأجل.

وتشير الدراسة الجديدة، التى أجريت فى جامعة "واشنطن"، إلى أن قياس مستويات الدم لضوء الشعاع العصبى يمكن أن يشير إلى ما إذا كانت العقاقير لعلاج مرض الزهايمر فعالة.

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يقول مؤلف الدراسة الرئيسى الدكتور نيكلاس ماتسون، وهو طبيب فى مستشفى جامعة سكون الذى يقوم أيضًا بأبحاث فى جامعة لوند فى السويد "تشير هذه الدراسات إلى أنه يمكن استخدام [ضوء الشعاع العصبي] فى الدم لقياس الضرر.. لخلايا الدماغ فى أشكال مختلفة من مرض الزهايمر.. نحو 60-80 ٪ من المصابين بالخرف يعانون من مرض الزهايمر. المرض معقد وليس من السهل تشخيصه".

ووفقًا لأرقام جمعية الزهايمرالأمريكية، فإن هناك 5.8 مليون شخص مصاب بمرض الزهايمر فى الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 14 مليونا بحلول عام 2050.