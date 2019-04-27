اعرفى فوائد اللمسة بين الأم وطفلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الطفل بعد الولادة مباشرة إلى التلامس الجسدى المباشر بينه وبين أمه وهذا يسمى "Skin to skin" أو من الجلد للجلد، لأن هذا الأمر له فوائد نفسية وصحية كثيرة للطفل وللأم أيضاً، فى هذا التقرير نتعرف على ما هى فوائد هذا التلامس بين الطفل وأمه، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".



حضن الأم للطفل بعد الولادة

فوائد اللمسة بين الأم وطفلها

هناك مجموعة من الدراسات التي تشير إلى الفوائد الصحية للتلامس بين الأم وطفلها.

-عندما يحدث تلامس من الجلد إلى الجلد بين الطفل وأمه، يحدث تنظيم لدرجة الحرارة ومعدل ضربات القلب والتنفس لدى الطفل.تحسين صحة الأطفال الاجتماعية والعاطفية في الحياة.تعريض الطفل للبكتيريا الجيدة على جلد الأم، وبالتالي تعزيز نظام المناعة لديه.يسهل تغذية الطفل ويشجع الرضاعة الطبيعية.

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- يعزز الترابط بين الأم وطفلها.



فوائد احتضان الام للطفل

وملامسة الجلد للجلد ليست مهمة للطفل فحسب، ولكنها تفيد الأم أيضًا كالتالى:

-عن طريق حضن طفلك على جلدك، تحفز بعض السلوكيات الغريزية للغاية مثل: خلق نوع من الألفة، يساعد على تنظيم الهرمونات، وزيادة هرمون الأوكسيتوسين أو هرمون الحب والبرولاكتين "لإنتاج الحليب"، مما يخلق رابطة رائعة ويساعد غريزة الأمومة على الانطلاق.

- احتضان الأم لطفلها يقلل من حدوث نزيف ما بعد الولادة بشكل كبير.