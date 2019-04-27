5 مشاكل هيتعرض لها طفلك لو معالجتهوش من التعلثم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلعثم واحد من اضطرابات الكلام التى تؤثر بشكل كبير على التواصل والتعامل مع الآخرين، ويعتبر من أبرز الاضطرابات التى يعانى منها الأطفال، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك علامات عديدة للإصابة بالتلعثم وهى:

مشكلة التلعثم 1: يواجه الطفل صعوبة شديدة فى نطق الكلمات والعبارات والجمل. 2: مد الكلمات أو الاصوات. 3: تكرار الأصوات أو المقاطع والكلمات. 4: يصمت الطفل قليلا بين المقاطع والكلمات. 5: إضافة كلمة إضافية مثل "امم" فى حال ترقب صعوبة الانتقال للكلمة التالية. 6:عدم التواصل مع الاخرين باستمرار خوفا من الإحراج. Advertisements عند ظهور هذه العلامات لا بد من المتابعة مع طبيب مع تدريب الطفل وتأهيله على الكلام بشكل صحيح، فقد تؤثر هذه المشكلة عليه وتسبب مضاعفات عديدة منها:

التلعثم 1: يسبب التلعثم مشاكل عديدة فى التواصل مع الآخرين. 2: يسبب الشعور بالقلق والتوتر دائما وتجنب الحديث مع الآخرين منعا للإحراج. 3: فقدان المشاركة الاجتماعية والتواصل مع الآخرين. 4: قد يتعرض الطفل المتلعثم للتنمر والمضايقة مما يؤثر على حالته النفسية ويعرضه للاكتئاب والمضايقة. 5: انخفاض مستوى الثقة بالنفس.

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