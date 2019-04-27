صحتك فى وصفة.. مشروب الشمر والينسون يساعدك على التخلص من التوتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر الكثير منا باللحظات التى توصف بالعصبية المفرطة، وهذا يرجع لضغوط الحياة اليومية التى نمر بها سواء فى الحياة الشخصية أو العمل، وخلال صحتك فى وصفة نقدم المشروب السحرى الذى يساهم فى حصولك على راحة نفسية، ويساعدك على هدوء الأعصاب والتخلص من التوتر، وذلك وفقا لموقع " health".
وأشار التقرير إلى أن الشمر والينسون من النباتات التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان كفيتامين "A B C"، وأيضا تحتوى على نسبة عالية من الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد.
وأوضح التقرير أن تناولك لمشروب الشمر المضاف إليه الينسون يعد مكسبا كبيرا لك ولصحتك، فهو يحمى الجهاز التنفسى من التعرض والإصابة بالأمراض المختلفة، وأيضا يمد الجسم بجميع العناصر التى يحتاجها والتى تحتويها هذه النباتات، وأيضا يعد من المشروبات المهمة والتى تحافظ على صحة القلب، وتقى وتقلل فرص الإصابة بالسرطان.
طريقة اعداد الوصفة
ملعقة من الشمر
ملعقة من الينسون
ملعقة من العسل الأبيض
2 كوب من الماء
قم بدمج جميع العناصر السابق ذكرها ووضعها على نار هادئة حتى الغليان، ويفضل تناوله مرتين يوميا.
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