تعرف على سرطان العين وأبرز علامات الإصابة به

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان العين واحد من أنواع الأمراض السرطانية الخطيرة التى يصعب اكتشافها نظرا لأعراضه الخبيثة، فهو من الأمراض النادرة التى تصيب الكبار والصغار وقد تسبب ورما فى أجزاء العين. ووفقا لما ذكره موقع cancer فإن هناك بعض الأعراض التى تظهر على المريض وقد تدل على إصابته بسرطان العين، فعند ظهورها لابد من المتابعة الفورية مع الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه فورا ومن هذه العلامات. أعراض سرطان العين

العين أعراض سرطان العين 1: فقدان جزء من الرؤية أو فقدان البصر المفاجئ. 2: رؤية بقع وخطوط متعرجة. 3: ظهور بقع داكنة على القزحية. Advertisements هناك بعض الطرق لتشخيص واكتشاف سرطان العين ويعتبر أبرزها التصوير بالأمواج الفوق صوتية، أو أخذ خزعة من أنسجة العين لتحليلها واكتشاف المرض. علاج سرطان العين

سرطان العين علاج سرطان العين ففى حالة اكتشاف المرض يكون العلاج أسرع وعن طريق عدة طرق منها 1: العلاج الإشعاعى وهو من أشهر طرق علاج الأمراض السرطانية. 2: العلاج باستخدام أشعة الليزر للتخلص من الأورام . 3: قد يكون العلاج عن طريق العمليات الجراحية واستئصال جزء من العين.

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